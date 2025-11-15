Sombrío ascenso de las cripto reinas que utilizan tácticas siniestras desde el cerebro de £ 3.5 mil millones hasta la ‘Bitmama’ y estafadora rusa escondida en el Reino Unido

Acurrucada en una lujosa mansión de Hampstead, una reina china de Bitcoin dejó un rastro de bolsillos vacíos tras ella después de robar £ 5,5 mil millones a miles de víctimas.

Zhimin Qian, de 47 años, derrochó sus miles de millones fraudulentos en relojes, joyas y habitaciones de hotel mientras evadía a la policía después de planear un turbio esquema Ponzi.

Un retorcido grupo de cripto reinas que mienten, roban y huyen de la justicia están detrás de algunas de las estafas más grandes y costosas del mundo.

Víctimas desprevenidas han quedado atrapadas en una red de engaños a manos de mujeres estafadoras que a menudo viven una vida de lujo a través de sus apropiaciones ilegales de efectivo.

El estafador chino Qian, que defraudó a más de 128.000 víctimas, pudo huir con miles de millones de dólares en casa antes de huir de Beijing.

Llegó a Europa, gastó interminables fajos de dinero en efectivo ilegal y vivió la vida de sus sueños durante meses antes de establecerse en una mansión en el Reino Unido.

Otra mujer sigue prófuga después de lograr robar £3.5 mil millones de clientes involuntarios, incluidos británicos, a través de su moneda “Bitcoin Killer”.

Otro jugador clave en la pandilla de las cripto reinas es Bitmama de Rusia.

Le llevó sólo dos meses acumular £17 millones a través de un esquema piramidal fraudulento.

Un estafador incluso intentó evadir la captura iniciando una carrera de rap después de robar £ 3,5 mil millones en Bitcoin en un trabajo de piratería junto con su esposo.

Al Alof, director ejecutivo de PolluelosXuna de las principales plataformas de intercambio de cifradodijo a The Sun las estafadoras son expertas en atraer víctimas.

“El ascenso de las cripto reinas se debe principalmente a una combinación de cultura de influencia, manipulación emocional y velocidad técnica de las criptomonedas”, explicó Alof.

“Muchas estafadoras construirán una fachada muy creíble y se esconderán detrás de una personalidad diseñada por expertos.

“Las estafadoras también tienden a aprovecharse de las expectativas sociales y a utilizar técnicas comunes en el fraude de romance y afinidad.

“Una mujer que dirige un gran fraude criptográfico todavía se siente menos estereotipada para muchas víctimas, lo que les hace bajar la guardia.

“Debido al hecho de que las transferencias criptográficas son tan rápidas y en su mayoría irreversibles, una vez que se establece esta confianza, estas estafas pueden recaudar millones en cuestión de días.

La reina china del Bitcoin‘

Qian, de 47 años, creó un esquema Ponzi que involucró a más de 128.000 víctimas en China entre 2014 y 2017.

Escondió el dinero en activos de Bitcoin y luego huyó al Reino Unido cuando descubrió que las autoridades chinas la estaban siguiendo.

Qian realizó viajes turísticos por Europa y se alojó en lujosos hoteles para evadir la captura mientras acumulaba facturas en lujo bienes.

Qian también derrochó en joyas caras (en una ocasión compró dos relojes por casi £ 120 000) y alquiló una mansión por £ 17 333 al mes en Hampstead, al norte de Londres.

Las imágenes capturaron el momento en que fue arrestada en abril de 2024 mientras él yacía en la cama dentro de su lujosa mansión en el Reino Unido.

Qian intentó afirmar que estaba enferma con dolor en la pierna y lesión cerebral mientras les daba a los oficiales un nombre falso.

La policía confiscaría portátiles que contenían Bitcoin por valor de millones de libras.

Qian ha sido condenada a 11 años de cárcel después de que se declarara culpable de delitos de lavado de dinero.

Los más buscados del mundo.

La Dra. Ruja Ignatova persuadió a millones de víctimas inconscientes para que compraran su nueva criptomoneda “OneCoin”, algo que ella denominó el “Bitcoin Killer”, en 2014.

Se jactó de que era más rápido, más barato y más seguro que su rival: con personas de 175 países inscribiéndose para enriquecerse rápidamente, incluidos decenas de miles de británicos.

Sin embargo, a pesar de las promesas de riqueza, OneCoin resultó ser un esquema Ponzi gigante que absorbió unos 4 mil millones de dólares de clientes involuntarios.

La empresaria germano-búlgaraquien era Oxford educadose convirtió en una de las delincuentes más buscadas del mundo después de que se reveló el plan.

Pero no se ha visto ni sabido de Ignatova desde el 25 de octubre de 2017.

Se escapó con su dinero en efectivo y sigue siendo una prioridad para los investigadores de todo el mundo.

Más de ocho años después, es la única mujer en la Lista de los más buscados del FBI y también está en la Lista de notificaciones rojas de Interpol.

Su desaparición había provocado rumores de que Ignatova en realidad fue brutalmente asesinada en lugar de seguir escondida.

La policía y los periodistas de investigación que investigaron sus crímenes descubrieron que podría haber tenido vínculos con una figura fantasmal conocida como Taki.

Se cree que Taki es el jefe de la mafia búlgara y tiene un oscuro pasado de criminalidad y derramamiento de sangre en toda la nación europea.

El experto en criptografía Alof señaló que Ruja es quizás el mejor ejemplo de por qué las estafadoras suelen tener tanto éxito.

Dijo: “Ella combinó carisma, legitimidad fabricada y una red de ventas global para crear miles de millones antes de desaparecer”.

Hacerse rico rápidamente

La cripto reina rusa Valeria Fedyakina tardó sólo 60 días en robar £17 millones en una gran estafa.

Una víctima incluso dijo a la policía que había perdido £57 millones a manos de la autoproclamada “Bitmama”.

Se alega que Fedyakina acumuló sus millones a partir de un esquema piramidal dirigido a cuatro personas ricas diferentes.

Supuestamente se presentó como una experta en criptomonedas que prometió enriquecer aún más a sus víctimas a través de las criptomonedas. inversionesafirma la policía.

Le enviarían dinero en efectivo directamente después de que le dijeran que podía convertirlo en criptomonedas, lo que tendría un valor mucho mayor, afirman los funcionarios.

Entonces Fedyakina se marchaba con el dinero.

Estaba embarazada de seis meses cuando la capturaron y la enviaron al gulag mientras intentaba huir a los Emiratos Árabes Unidos.

Su equipo de defensa ha negado continuamente las acusaciones de fraude.

‘Hacedor de dinero rudo’

Heather Morgan fue arrestada en 2022 en las calles de Nueva York después de que la policía rastreara £3,5 mil millones hasta un cripto atraco que había cometido junto con su esposo.

La pareja, apodada Bonnie y Clyde de Bitcoin, logró llevar a cabo un audaz hackeo de Bitcoin mientras se embolsaban las riquezas.

Si bien muchos se mantuvieron discretos al realizar una apropiación de efectivo tan descarada, Morgan estaba tratando de hacer realidad sus sueños al mismo tiempo.

Comenzó una carrera como rapera malhablada conocida como Razzlekhan junto con el hack.

Morgan se hizo pasar por rapera y empresaria tecnológica mientras evadía a la policía mientras intentaba convertirse en uno de los músicos más nuevos de Nueva York.

En algunas de sus letras se autodenominaba “una gran creadora de dinero”, así como “el cocodrilo de Wall Street”.

Morgan se declaró culpable de lavado de dinero pero sólo fue sentenciado a 18 meses tras las rejas.

Colapso criptográfico

Caroline Ellison, ex socia comercial del estafador de criptomonedas Sam Bankman-Fried, fue sentenciada a dos años de prisión. prisión por su papel en uno de los mayores fraudes financieros en historia.

Ellison fue severamente castigada por su papel en el colapso del intercambio de criptomonedas FTX.

FTX, fundada en 2019, se convirtió en el tercer intercambio de cifrado más grande del mundo, valorado en £26 mil millones, en solo dos años.

Pero rápidamente cayó en la ruina financiera una vez que se supo que el fraude electrónico y el lavado de dinero habían ayudado a impulsar sus acciones.

Ellison admitió su papel en la estafa y se vio obligada a entregar £ 8,2 mil millones en bienes robados y tuvo que testificar contra su novio intermitente Bankman-Fried.

De lo contrario, se enfrentaba a una pena máxima de 110 años en prisión. prisión.

Su papel como testigo de cargo clave en el juicio explosivo terminó con una corte declarando culpable a Bankman-Fried de robar más de £6,300 millones a clientes mientras trabajaba en FTX.

Fue sentenciado a 25 años de prisión.