Soros financió una ONG que intentó ‘matar el Twitter de Musk’ – medios – RT World News

El filántropo liberal donó 250.000 dólares al Centro para Contrarrestar el Odio Digital, que presionó a los anunciantes para que cortaran los vínculos con la plataforma.

Una red de donaciones creada por el inversionista multimillonario George Soros financió una controvertida ONG con sede en el Reino Unido, que busca “matar” La plataforma de medios X de Elon Musk y censura a los medios conservadores, informó el lunes el Washington Free Beacon.

Según la base de datos de la Open Society Foundation (OSF) de Soros, la organización benéfica otorgó el año pasado al Centro para la lucha contra el odio digital (CCDH) una subvención de 250.000 dólares. “para brindar apoyo general”. Si bien la organización sin fines de lucro estipula que su objetivo es mantener a las empresas de redes sociales “responsable” Por difundir el odio, en la práctica ha presionado a los anunciantes para que censuren a las empresas y ha presionado para destituir y cancelar organizaciones de noticias que considera ofensivas, dijo el periódico.

Según el medio, el CCDH, fundado por el ex agente del Partido Laborista Imran Ahmed, ha atacado en particular a medios conservadores como el Federalist y el Daily Wire por contenido supuestamente racista. Según se informa, la organización sin fines de lucro también intentó persuadir a los responsables políticos estadounidenses para que crearan una “regulador digital independiente”.













El CCDH ha estado criticando a numerosas empresas de redes sociales por lo que considera un fracaso en la reducción del extremismo, pero ha sido particularmente hostil hacia la X de Musk, dijo el periódico. Los documentos internos de la CCDH listados abiertamente “Mata el Twitter de Musk” como su máxima prioridad anual, según documentos de denunciantes publicados por periodistas el año pasado.

Musk ha tenido una amarga disputa tanto con el CCDH como con Soros, y el año pasado intentó sin éxito demandar a la organización sin fines de lucro por supuestamente dirigir una “campaña de miedo” para ahuyentar a los anunciantes. El CEO de X también ha acusado a Soros de muchos “crímenes contra la humanidad” y de financiar ataques a su empresa Tesla a principios de este año.

El presidente Donald Trump también ha declarado que su administración tomará medidas para demandar al multimillonario nacido en Hungría, acusándolo de utilizar “agitadores profesionales” para orquestar disturbios en Estados Unidos.

Los críticos han acusado durante mucho tiempo a Soros y su red de ONG de alimentar varios movimientos de protesta en todo el mundo, interferir en las elecciones e intentar moldear el panorama de los medios locales y suprimir las opiniones disidentes.