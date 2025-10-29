Sospechosos del robo del Louvre ‘CONFIESAN en parte’ haber llevado a cabo una descarada redada en el museo

DOS sospechosos arrestados por el descarado atraco al Louvre han “confesado en parte” haber llevado a cabo la redada, pero se niegan a entregar el botín robado.

Se produce después del atrevido robo del 19 de octubre en el que matones encapuchados se llevaron tesoros de valor incalculable después de irrumpir en el emblemático museo de París.

Los dos detenidos, ambos hombres de unos 30 años, fueron arrestados el sábado; uno de ellos estaba a punto de volar a Argelia antes de ser esposado en el aeropuerto Charles de Gaulle.

Según los informes, el otro también planeaba abandonar Francia y había conspirado para huir a Malí.

París La fiscal Laure Beccuau dijo: “Quiero mantener la esperanza de que [the jewels] Se encontrarán y podrán ser devueltos al Louvre y, más ampliamente, a la nación”.

Los ladrones robaron ocho piezas preciosas con un valor estimado de £76 millones, exponiendo importantes fallas de seguridad cuando irrumpieron en el museo más visitado del mundo.

Beccuau también abordó los crecientes temores de que el robo fuera un trabajo interno.

Pero minimizó las especulaciones y dijo que “no había pruebas de que los ladrones se beneficiaran de ayuda interna”.

Se produce cuando a las autoridades les queda poco tiempo para acusar o liberar a los dos sospechosos antes de las 96 horas. fecha límite caduca.

La policía admitió que había grandes lagunas en las operaciones de seguridad del Louvre.

También revelaron que la autorización del Louvre para operar sus cámaras de seguridad expiró en julio y no había sido renovada.

Las autoridades confirmaron que la primera persona que alertó a las autoridades sobre el histórico robo este mes no fue la seguridad del museo, sino un ciclismo transeúnte.

Se produce después de que la policía igualara algunos de los 150 ADN muestras dejadas en la escena del crimen para encontrar y arrestar a los dos ladrones “asalariados” el fin de semana pasado.

Ambos hombres, si hubieran abandonado el país, habrían podido evadir el procesamiento ya que ninguna nación tiene un acuerdo de extradición con Francia.

Los policías tenían a los sospechosos bajo vigilancia con la esperanza de conducirlos hasta los otros ladrones y las joyas robadas.

Pero después de que uno de los hombres se dirigiera al aeropuerto alrededor de las 10 de la noche del sábado, la policía intervino y detuvo al hombre antes de que pudiera escapar.

Una fuente policial dijo: “Hubo una operación coordinada por parte de agentes armados para arrestar al hombre, que era bien conocido por las autoridades.

¿El atraco al Louvre fue un trabajo interno? Por Sayan Bosé Puede que haya sido necesario algo más que pura genialidad y un golpe de suerte para llevar a cabo un atraco que ahora está en el centro de la atención del mundo. Los investigadores creen que el descarado atraco al Louvre, en el que un grupo de matones robó joyas históricas de la corona valoradas en 76 millones de libras esterlinas, fue un trabajo interno. Asaltantes con motosierras escalaron el costado de la galería más visitada del mundo antes de abrir una ventana para entrar y robar las preciosas joyas, todo en solo siete minutos. La policía de París ha dicho ahora que encontró evidencia forense digital de que un miembro del equipo de seguridad del museo estuvo en contacto con los matones. Una fuente dijo a The Telegraph: “Hemos encontrado evidencia forense digital que muestra que hubo cooperación con uno de los guardias de seguridad del museo y los ladrones. “Se transmitió información confidencial sobre la seguridad del museo, por lo que se enteraron de la infracción”. Los ladrones llevaron un montacargas hasta el museo y subieron en la cesta por la fachada para romper la dorada Galerie d’Apollon, donde se guardaban las joyas en vitrinas.

“Esta acción se consideró una emergencia, a pesar de las esperanzas de que los hombres condujeran a quienes los vigilaban hasta las joyas robadas”.

Más de 100 oficiales especializados, incluidos detectives especializados de la versión francesa del FBI, han estado trabajando en la investigación.

La policía parisina todavía está tratando desesperadamente de cazar las ocho piezas de joyas de valor incalculable robadas en el atraco a plena luz del día.

Hay crecientes temores de que las joyas hayan sido robadas para ser fundidas, remodeladas y vendidas en todo el mundo a los ultraricos a través del mercado negro, donde probablemente nunca más se volverán a ver.

Los ladrones, descritos como una “unidad comando altamente organizada”, fueron vistos por última vez desapareciendo en dos ciclomotores Yamaha por la capital francesa.

Imágenes asombrosas mostraron a los atrevidos ladrones escapando por la grúa con su botín robado.