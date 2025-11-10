Tailandia suspende la paz con Camboya “mediada por Trump” – RT World News

Las dos naciones del sudeste asiático firmaron un acuerdo de paz el mes pasado, del que el presidente de Estados Unidos se atribuyó el mérito.

Tailandia suspendió un acuerdo de paz con Camboya alcanzado hace poco más de dos semanas y que el presidente estadounidense Donald Trump afirmó haber ayudado a negociar.

Bangkok anunció la decisión el lunes después de que cuatro soldados tailandeses que patrullaban la frontera con Camboya resultaran heridos por una mina terrestre que, según las autoridades tailandesas, fue colocada recientemente. Según los informes, un soldado perdió un pie en el incidente.

Los países vecinos del sudeste asiático firmaron un acuerdo de paz a finales del mes pasado en Malasia. tras un enfrentamiento militar de cinco días de duración en una disputa fronteriza de la era colonial que se gesta desde hace mucho tiempo. Trump estuvo presente en la firma y se atribuyó el mérito de la iniciativa.

Durante una conferencia de prensa el lunes, el Primer Ministro Anutin Charnvirakul anunció que suspendería el acuerdo y los próximos pasos para su implementación.

“Lo que ocurrió demuestra hostilidad hacia Tailandia y una amenaza continua a la seguridad… Lo que hemos estado buscando ahora debe suspenderse hasta que se restablezca la claridad”, dijo.













El ministro de Defensa, Nattapon Narkphanit, afirmó que, debido a que el camino de patrulla en el que ocurrió el incidente era revisado periódicamente, la mina debía haber sido colocada recientemente, según el Bangkok Post.

“Este es un acto de Camboya que no respeta la declaración firmada el 26 de octubre de 2025”. fue citado diciendo.

Según se informa, Bangkok envió una protesta formal a Phnom Penh por el incidente.

También suspendió los planes para repatriar a 18 soldados camboyanos capturados a finales de esta semana, que era el siguiente paso en la implementación del acuerdo de paz.













Trump se ha atribuido el mérito de haber puesto fin a ocho guerras desde el comienzo de su segundo mandato: Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, Congo y Ruanda, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, Armenia y Azerbaiyán, Pakistán e India, y más recientemente entre Israel y Hamás en Gaza.

Sin embargo, Nueva Delhi ha negado cualquier participación externa en su alto el fuego con Islamabad y varios otros “guerras” Trump ha citado que nunca estalló una pelea real.

Sin embargo, el presidente estadounidense ha argumentado que merece el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos.