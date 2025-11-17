TAIWÁN comenzará a distribuir millones de manuales de defensa civil a los hogares esta semana.

En un esfuerzo sin precedentes para preparar a los residentes, Taiwán emitirá consejos para posibles emergencias, incluido un ataque chino.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

El manual, presentado en septiembre, incluye por primera vez instrucciones sobre qué hacer si los ciudadanos se encuentran con soldados enemigos.

Subraya que cualquier afirmación sobre la rendición de Taiwán debe considerarse falsa.

La guía ayuda a los residentes a localizar refugios antiaéreos y preparar kits de emergencia.

Esto marca el último esfuerzo de Taiwán para preparar a su población para crisis que incluyen desastres naturales y una invasión china.

ZONA DE GUERRA FLOTANTE El portaaviones MÁS GRANDE de China con un nombre MUY revelador entra en servicio

La medida se produce cuando Beijing pasos aumentando la presión militar y política para hacer valer sus reclamos de soberanía sobre la isla gobernada democráticamente.

Lin Fei-fan, subsecretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán que supervisó el esfuerzo, dijo: “Este folleto muestra nuestra determinación de defendernos.

“Necesitamos que la gente al otro lado del Estrecho de Taiwán comprenda que habrá un costo enorme si China toma la decisión equivocada porque los taiwaneses tienen la determinación y el compromiso muy claro de defendernos y la gente está dispuesta a hacerlo. toma eso acción para protegernos unos a otros”.

La distribución a más de 9,8 millones de buzones de correo en toda la isla comenzará esta semana.

Los manuales estarán en inglés y otros idiomas extranjeros, dijo Lin.

Después de la distribución, Lin dijo que el gobierno ayudará a las personas a preparar sus kits de emergencia personales a través de promociones. campañasaunque no dio detalles.

China afirma que Taiwán, gobernado democráticamente, es su propio territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para tomar el control de Taiwán.

El gobierno de Taiwán rechaza los reclamos territoriales de China, diciendo que sólo los taiwaneses pueden decidir su futuro.

El manual describe escenarios que Taiwán podría enfrentar, desde sabotajes de cables submarinos y ataques cibernéticos hasta inspecciones de buques taiwaneses por parte de una “nación enemiga” como preludio de un conflicto, e incluso una invasión total.

Se recomienda a los residentes que mantengan la calma, confirmen los suministros y busquen refugio con amigos y familiares en caso de una invasión.

Advirtiendo contra la difusión de información errónea, el manual insta a los residentes a no utilizar aplicaciones chinas como WeChat y tiktok.

También sugiere que los residentes eviten el uso de dispositivos fabricados en China que puedan incluir funciones de vigilancia como robot aspirador limpiadores.

Lin dijo que Taiwán ya se enfrenta a una guerra híbrida por parte de China, que incluye ataques cibernéticos, infiltración y desinformación. campañas e incursiones militares cerca de la isla.

“Es Día D versus lo cotidiano. Día D significa en realidad invasión. Obviamente no estamos en el modo del día D. Pero nos enfrentamos a la llamada coerción cotidiana”.

Esto se produce apenas unas semanas después de que China encargara oficialmente su portaaviones más grande y avanzado: el Fujian.

¿Qué hay dentro del manual de defensa de Taiwán? Taiwán publicará millones de manuales de defensa militar para prepararse para posibles emergencias. Estos son algunos de los puntos clave: Cómo mantenerse a salvo cuando hay soldados enemigos en la zona

Ignore las falsas afirmaciones sobre la rendición de Taiwán

Cómo hacer un kit de refugio de emergencia

Mapa de estaciones de socorro y estaciones de distribución.

Lista de estaciones de radio en caso de un corte de Internet (Fuente)

El superportaaviones de 1.000 pies y 80.000 toneladas debutó en una ceremonia de alto perfil a la que asistieron Xi Jinpingantes de entrar en servicio activo con la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN) en el Mar de China Meridional.

Fujian es también el nombre de la provincia situada justo enfrente de Taiwán, lo que hace que el bautizo del barco sea una declaración simbólica del reclamo de China sobre la isla autónoma.

La medida también consolida el lugar de China como la segunda fuerza de portaaviones más grande del mundo, ya que Beijing pretende rivalizar con Estados Unidos en supremacía naval.

Mientras tanto, Taiwán ha estado desarrollando tácticas defensivas críticas para defenderse del ejército chino.

Conocida como la Estrategia Porcupine o defensa asimétrica, Taiwán pretende utilizar su Armada, Fuerza Aérea y armamento para crear una fuerza casi inquebrantable que sea difícil de penetrar, incluso para el ejército más grande del mundo.

CIUDAD DEL TERROR Nuestra alguna vez orgullosa ciudad está asediada por matones enmascarados con machetes; incluso los policías son objetivos CRUEL ORDÍA Me quedé cegado y mis amigos murieron por una tendencia peligrosa en un lugar de vacaciones británico

El objetivo no es derrotar al EPL de China en una guerra convencional, sino hacer que una invasión sea tan difícil y costosa que Beijing se vea disuadido de intentar una invasión.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.