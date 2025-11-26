Taiwán fija fecha para prepararse para una GUERRA con China que podría derivar en la Tercera Guerra Mundial

TAIWÁN ha lanzado una dura advertencia a Beijing, prometiendo prepararse para una guerra total dentro de dos años a medida que China intensifica sus amenazas de apoderarse de la isla.

El presidente Lai Ching-te anunció hoy que acelerará el gasto en defensa en 30.600 millones de libras esterlinas para tener un “alto nivel” de preparación conjunta para el combate contra China para 2027.

Lai acusó a Xi Jinping de “acelerar los preparativos militares para tomar Taiwán por la fuerza” mientras las tensiones alcanzan un punto de ebullición en una guerra de palabras que podría desembocar en la Tercera Guerra Mundial.

Taiwán ha aumentado su gasto militar durante la última década, pero la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha instado a la isla a hacer más para protegerse.

En la conferencia de prensa en la que se anunció el espectacular aumento del gasto, Lai dijo: “El objetivo final es establecer capacidades de defensa que puedan salvaguardar permanentemente al Taiwán democrático.

“Las autoridades de Beijing han intensificado recientemente sus esfuerzos destinados a convertir el Taiwán democrático en el Taiwán de China, lo que representa una grave amenaza a nuestra seguridad nacional y a la libertad y la democracia de Taiwán”.

La China comunista nunca ha gobernado Taiwán, pero Beijing ha amenazado con anexarlo por la fuerza, llevando a cabo aterradoras invasiones de ensayo general en el Mar de China Meridional.

Xi incluso le dijo a Trump en una llamada telefónica que el regreso de Taiwán a China era “una parte integral del orden internacional de posguerra”.

China ha ofrecido a Taiwán una solución de “un país, dos sistemas”, pero este modelo ha sido rechazado por cualquier partido político dominante del país.

El anuncio de Lai se produce en medio de un feroz tira y afloja entre Beijing y Tokio, con el primer ministro japonés conservador Sanae Takaichi sugiriendo que Japón podría intervenir militarmente en cualquier ataque a Taiwán.

El principal enviado de Estados Unidos en Taiwán respaldó el enorme derroche de defensa de la isla e instó a los partidos políticos rivales de la isla a “encontrar puntos en común” para reforzar sus defensas.

Lai dijo que el dinero extra se destinará a nuevos acuerdos de armas con Estados Unidos y a aumentar la capacidad de la isla para librar una guerra más flexible y asimétrica.

Insistió en que el impulso militar no tiene nada que ver con las conversaciones arancelarias en curso con Washington y dijo que el verdadero objetivo es “demostrar la determinación de Taiwán de defenderse”.

En un artículo del Washington Post, Lai dijo: “Nuestro objetivo es reforzar la disuasión insertando mayores costos e incertidumbres en la toma de decisiones de Beijing sobre el uso de la fuerza”.

Los comentarios se producen después de que Estados Unidos aprobara piezas y componentes por valor de 330 millones de dólares en la primera venta de armas a Taiwán desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

Lai, que encabeza el Partido Demócrata Progresista, ya ha establecido planes para elevar el gasto en defensa por encima del tres por ciento del PIB el próximo año y del cinco por ciento para 2030.

El gobierno ha propuesto un presupuesto de 22.700 millones de libras esterlinas para el próximo año, equivalente al 3,32 por ciento del PIB.

El paquete adicional de ocho años presentado el miércoles supera los 32.000 millones de dólares previamente revelados a la AFP.

Lai dijo que el dinero ayudará a desarrollar el llamado “T-Dome”, un escudo de defensa aérea, al tiempo que impulsará la propia industria de defensa de Taiwán.

Según el Ministerio de Defensa, misiles de precisión de largo alcance, sistemas antidrones y armas antibalísticas están en la lista de compras.

Su Tzu-yun, analista militar en Taipei, dijo a la AFP que el plan de Lai es lo que Taiwán necesita y afirmó: “La libertad no es un almuerzo gratis”.

El gobierno enfrenta una batalla cuesta arriba en el parlamento, donde el Kuomintang, amigo de China, controla el dinero con la ayuda del Partido Popular de Taiwán.

El nuevo jefe del Kuomintang, Cheng Li-wun, ha atacado los planes de Lai antes y afirma que Taiwán “no tiene tanto dinero”.

El legislador del Kuomintang Ma Wen chun añadió que “fortalecer la defensa nacional no se trata simplemente de comprar más armas” y que reclutar y retener tropas es “una cuestión mucho más urgente e importante”.

“En el futuro podemos enfrentarnos a una situación en la que no quede personal para operar estas armas”.

Pero esos problemas de personal pueden resolverse después de que Taiwán comenzara a distribuir millones de manuales de defensa civil a los hogares la semana pasada.

En un esfuerzo sin precedentes por preparar a los residentes, Taiwán emitió consejos para posibles emergencias, incluido un ataque chino.

El manual, presentado en septiembre, incluye por primera vez instrucciones sobre qué hacer si los ciudadanos se encuentran con soldados enemigos.

Subraya que cualquier afirmación sobre la rendición de Taiwán debe considerarse falsa.

La guía ayuda a los residentes a localizar refugios antiaéreos y preparar kits de emergencia.