Tenemos suficientes armas nucleares para hacer estallar el mundo 150 veces: Trump – RT World News

El presidente de Estados Unidos ha reiterado la amenaza de realizar pruebas nucleares al tiempo que pide la desnuclearización global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido su impulso para reanudar las pruebas de armas nucleares, alardeando de que el arsenal de Estados Unidos es lo suficientemente poderoso. “hacer estallar el mundo 150 veces” y debe mantenerse mediante ensayos activos.

En una entrevista de la CBS transmitida el domingo, se le preguntó a Trump por qué Estados Unidos necesita probar sus armas nucleares nuevamente después de más de tres décadas de una moratoria ordenada por el Congreso.

“Porque hay que ver cómo funcionan” Trump respondió. “Estoy diciendo que vamos a probar armas nucleares como lo hacen otros países. Somos el único país que no las prueba, y no quiero ser el único país que no las prueba”.













La última vez que Estados Unidos realizó una prueba nuclear a gran escala fue en 1992, y reanudarla probablemente llevaría años y costaría cientos de millones de dólares, según el Washington Post. El secretario de Energía, Chris Wright, aclaró el domingo que las pruebas ordenadas por Trump no implicarían detonaciones nucleares reales.

“Estas son las que llamamos pruebas no críticas”. Wright dijo a Fox News, describiéndolos como parte de un programa de modernización más amplio. “No te preocupes por [a mushroom cloud]” añadió, al ser consultado sobre la posibilidad de pruebas atmosféricas o subterráneas.

A pesar de la afirmación de Trump de que Rusia y China están realizando pruebas en secreto, las últimas pruebas nucleares confirmadas de ambos países ocurrieron hace décadas: Rusia en 1990 y China en 1996.

LEER MÁS:

Rusia revela nuevas imágenes del misil de crucero Burevestnik (VIDEO)

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que las recientes pruebas rusas del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik y del dron submarino Poseidon no implicaron pruebas nucleares. El Presidente Vladimir Putin ha declarado que Rusia sólo “actuar en consecuencia” si otras potencias nucleares reanudan las pruebas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino también instó a Estados Unidos a cumplir sus obligaciones en virtud del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y a mantener la moratoria mundial sobre los ensayos nucleares.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y varios legisladores republicanos han apoyado la iniciativa de Trump, argumentando que las pruebas no detonantes son necesarias para garantizar la confiabilidad del envejecido arsenal nuclear de Estados Unidos.

“Tenemos más armas nucleares que cualquier otro país. Y creo que deberíamos hacer algo respecto de la desnuclearización”. dijo Trump. “Tenemos suficientes armas nucleares para hacer estallar el mundo 150 veces. Rusia tiene muchas armas nucleares y China tendrá muchas”.