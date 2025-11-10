‘Titanes de la tecnología’ apuestan por crear un bebé de diseño – WSJ – RT World News

Se informa que una empresa de biotecnología estadounidense respaldada por Sam Altman y Brian Armstrong está intentando editar embriones para producir un niño libre de enfermedades hereditarias.

Una startup estadounidense financiada por multimillonarios de Silicon Valley ha estado trabajando en secreto en un proyecto de edición de embriones que podría conducir al nacimiento de una “bebé genéticamente modificado” libres de enfermedades hereditarias y con mayor inteligencia, informó el Wall Street Journal.

Aunque la tecnología de edición de genes ya se utiliza para tratamientos posnatales, permitir a los científicos editar genes en embriones con la intención de crear bebés sigue prohibido en Estados Unidos y muchos otros países.

Según el informe publicado el sábado, una startup con sede en San Francisco llamada Preventive “Ha estado preparando silenciosamente lo que equivaldría a una primicia biológica”. Fundada a principios de este año por el científico de edición genética Lucas Harrington, la compañía supuestamente cuenta con el respaldo del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y el cofundador de Coinbase, Brian Armstrong.













Preventive dice que su objetivo es “acabar con las enfermedades hereditarias editando embriones humanos antes del nacimiento” una afirmación que ha provocado un feroz debate sobre la ética, la seguridad y el espectro de los niños diseñadores. Según la correspondencia revisada por el Wall Street Journal, la empresa ha estado buscando lugares donde la edición de embriones sea legal para realizar su investigación.

Después de que el Wall Street Journal se pusiera en contacto con Preventive, que había mantenido sus planes en secreto durante seis meses, anunció que había recaudado 30 millones de dólares para explorar la edición de embriones.

Armstrong, el multimillonario de criptomonedas detrás de Coinbase, supuestamente les dijo a sus asociados que la edición genética podría producir niños menos propensos a las enfermedades y una vez discutió la idea de revelar en secreto un bebé sano diseñado para impulsar la aceptación pública de la práctica, dijo el Wall Street Journal.

Los críticos argumentan que tales iniciativas corren el riesgo de convertirse en eugenesia. Fyodor Urnov, director del Instituto de Genómica Innovadora de UC Berkeley, dijo que la gente “armados con sacos de dinero en efectivo muy mal distribuidos” están persiguiendo efectivamente “mejora del bebé”.