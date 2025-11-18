Toda la familia, incluidos dos niños de 3 y 6 años, muere durante unas vacaciones en Turquía después de que el hotel ‘usara repelente de insectos tóxico’ mientras el personal era arrestado

Una FAMILIA de cuatro personas que estaba de vacaciones en Turquía murió trágicamente después de que se entendiera que una poderosa toxina utilizada para matar chinches se filtró en su habitación de hotel.

Inicialmente se sospechó que se trataba de una intoxicación alimentaria, pero ahora los investigadores creen que los gases de un pesticida venenoso que flotaron en la habitación del hotel de la familia causaron sus muertes.

Los policías y los fiscales dicen que el gas mortal para las chinches se filtró en la habitación de la familia a través del conducto de ventilación del baño y los envenenó después de que se utilizó el tratamiento en la planta baja del hotel.

Once personas han sido arrestadas en relación con el caso.

Al llegar de vacaciones el 9 de noviembre, se informó que la joven familia de Hamburgo, Alemania, se registró en el Harbour Suit Hotel.

Pasaron los días siguientes comiendo en varios restaurantes y puestos callejeros de Estambul.

La pesadilla se desarrolló el 11 de noviembre, cuando los padres Cigdem y Servet Bocek acudieron corriendo al servicio de urgencias con sus hijos Masal, de 3 años, y Kadir Muhammet, de 6.

Toda la familia sufría fuertes náuseas, vómitos y mareos.

Después de salir del hospital, regresaron a su hotel donde, según los informes, sus condiciones empeoraron.

Mamá Cigdem y sus dos hijos fueron declarados trágicamente muertos, mientras que Servet fue trasladado al hospital Cemil Taskcioglu y puesto en cuidados intensivos durante seis días.

Su muerte fue anunciada por el jefe de salud de Estambul, Abdullah Emre Guner, el 17 de noviembre.

La policía arrestó a cuatro personas (un vendedor de mejillones rellenos, un vendedor de delicias turcas, un vendedor de kokorec y el dueño de un café) bajo sospecha de causar la muerte por negligencia.

Ahora, siete personas más, incluido el personal del hotel, han sido arrestadas mientras los fiscales examinan si las muertes fueron causadas por envenenamiento por fosfuro de aluminio.

Utilizado como pesticida en la agricultura y en los hogares, el fosfuro de aluminio puede causar la muerte si se inhala en grandes cantidades.

Los investigadores también descubrieron que un empleado de la empresa de control de plagas cuyos productos se utilizaban en el hotel no tenía certificación oficial.

El hotel fue evacuado y acordonado mientras la policía recogía muestras.

Según los informes, un turista italiano y un turista marroquí alojados en el mismo hotel también fueron trasladados al hospital por sospecha de envenenamiento.

El abuelo devastado de los niños ha exigido respuestas.

La investigación sobre la muerte de la familia Bocek continúa y todavía se están realizando pruebas toxicológicas en muestras de las víctimas y del hotel.