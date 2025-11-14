¿Toleraremos nosotros, el pueblo, un nuevo mundo feliz de trillonarios? – RT Noticias Mundiales

El magnate tecnológico Elon Musk está en camino de convertirse en el primer billonario del mundo mientras miles de millones luchan por sobrevivir en el umbral de la pobreza.

Bienvenido al ‘club de las 4 comas’, donde se prevé que el sudafricano Elon Musk sea el primer ser humano de la era moderna en haber acumulado un billón de dólares.

Para poner en perspectiva esa cifra alucinante, es más que el Producto Interno Bruto de 170 países, incluidos Bélgica, Finlandia, Suecia, Suiza, Dinamarca, Noruega, Hong Kong y Nueva Zelanda.

Musk no estará solo por mucho tiempo en este club ultraprivilegiado y ultraexclusivo. Dado que la riqueza de los multimillonarios ha aumentado tres veces más rápido en 2024 que en 2023, en la próxima década cinco personas ostentarán el título de billonarios, según un estudio reciente del organismo de control contra la pobreza Oxfam.

Mientras tanto, debido a una variedad de factores externos, como el cambio climático y los conflictos, el número de personas que viven en la pobreza extrema apenas ha cambiado desde 1990. Casi 700 millones de personas, el 8,5 por ciento de la población mundial, viven ahora con menos de 2,15 dólares al día.

El informe continúa mostrando que la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en noviembre de 2024 se ha traducido en un aumento masivo de la riqueza de los multimillonarios, mientras que se prevé que sus agresivas políticas en favor de los ricos exasperen aún más la desigualdad. En su último informe sobre la pobreza, el Banco Mundial calcula que si las actuales tasas de crecimiento continúan y la desigualdad no se revierte, se necesitará más de un siglo para derrotar a la pobreza. Parece seguro decir que ya hemos perdido esa batalla.

Antes de continuar, es importante mencionar la principal fuente de riqueza en la actualidad. Actualmente, existe una fuerte creencia –apoyada en los medios de comunicación y en Hollywood– de que la acumulación de riqueza es simplemente la recompensa por el talento en bruto. Pero esta percepción es incorrecta.

“La mayor parte de la riqueza de los multimillonarios se toma, no se gana; el 60% proviene de la herencia, el amiguismo y la corrupción o del poder monopólico”. Oxfam escribe en un hallazgo impactante. Las familias ricas están transmitiendo billones de dólares en riqueza cada año, creando “una nueva oligarquía aristocrática” eso ha alcanzado un tremendo poder en nuestra política y nuestra economía, advierte el grupo de defensa.













Se prevé que en las próximas décadas una riqueza valorada en más de cinco billones de dólares pasará de una generación a otra, mientras que una pequeña parte de la fortuna estará sujeta a impuestos, ya que los ricos tienen numerosos medios para proteger su riqueza del fisco.

Hoy en día, el 10 por ciento más rico de la población mundial posee más del 85 por ciento de la riqueza global.

Quizás no sea una coincidencia que apenas unos días antes de que los accionistas de Tesla acordaran pagar un billón de dólares a su director ejecutivo, los residentes de la ciudad de Nueva York votaran a un socialista como su alcalde. Zohran Mamdani, miembro de los Socialistas Democráticos de América, consiguió la primera posición en la Gran Manzana prometiendo a los neoyorquinos una serie de incentivos, incluido el congelamiento de los pagos de alquiler, la gratuidad de los autobuses y la accesibilidad de las guarderías para todos los residentes de la ciudad.

Un cántico común que se escuchó en los mítines políticos a favor de Mamdani fue “¡Graven a los ricos!” De hecho, gravar a los ricos no parece una idea muy radical si se considera el nuevo paquete salarial de Musk.

Mientras tanto, incluso el Vaticano hacía sonar la alarma sobre la creación excesiva de riqueza.

En septiembre, el Papa León XIV dijo que el factor principal que contribuía a las tensiones globales era la “una brecha cada vez mayor entre los niveles de ingresos de la clase trabajadora y el dinero que reciben los más ricos”.

“Los directores ejecutivos que hace 60 años podrían haber ganado de cuatro a seis veces más de lo que reciben los trabajadores… 600 veces más 1763153609″ dijo el pontífice en extractos de una entrevista realizada por el periódico católico Crux.













“Ayer [there was] la noticia de que Elon Musk va a ser el primer billonario del mundo. ¿Qué significa eso y de qué se trata? Si eso es lo único que ya tiene valor, entonces estamos en un gran problema…”

El elefante en medio de esta obscena creación de riqueza es la paciencia de los millones de personas que están siendo aplastadas en esta nueva y valiente economía, que requiere muchas habilidades técnicas especiales para sobrevivir. Mientras tanto, millones de empleos bien remunerados están desapareciendo gracias a la IA. ¿Saldrán finalmente los desfavorecidos a las calles mientras los multimillonarios se convierten en trillonarios de la noche a la mañana? ¿Seremos pronto testigos de otro evento de izquierda llamado ‘Occupy Wall Street’ (del 17 de septiembre al 15 de noviembre de 2011) inmediatamente después de otra Gran Recesión o, Dios no lo quiera, Gran Depresión?

Si bien las protestas en el camino hacia la riqueza parecen inevitables, parece poco probable que los súper ricos tengan muchos motivos de preocupación, al menos en el corto plazo. Un vistazo rápido a la historia muestra que los “desposeídos” han demostrado una tremenda paciencia con los excesivamente ricos -particularmente en 1916 con el anuncio de que John D. Rockefeller se había convertido en el primer multimillonario del mundo-, con las grandes excepciones derivadas de violentos levantamientos sindicales, que en gran medida se han convertido en una reliquia del pasado lejano.

Considerando todo esto, Elon Musk probablemente tenga poco de qué preocuparse ya que su sueldo supera la marca del billón de dólares, pero sería al menos reconfortante ver más avances en el frente fiscal y caritativo. Un nuevo código fiscal fuerte para los multimillonarios del mundo sería lo correcto y decente.