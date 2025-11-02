Toque de queda para jóvenes impuesto en DC tras pelea de Halloween – RT World News

Se impuso un toque de queda limitado de cinco noches para todas las personas menores de 18 años en Washington, DC, luego de una gran pelea entre grupos de adolescentes en Halloween.

Todos los menores deben permanecer en el interior de 23:00 a 6:00 horas de sábado a miércoles.

La alcaldesa Muriel Bowser dijo que se introdujeron las restricciones. “en respuesta a varias semanas de conducta juvenil desordenada que puso en peligro tanto a ellos mismos como a los demás”.

Se establece la jefa del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela Smith “zonas especiales de toque de queda juvenil” alrededor de Navy Yard, U Street Corridor, Banneker Recreation Center y Union Station.

La medida se produce después de que se volviera viral un video que mostraba a tropas de la Guardia Nacional disolviendo una pelea en el vecindario Navy Yard.

Según la policía, varios cientos de jóvenes se reunieron el día de Halloween en un parque cerca de la estación de metro Navy Yard, y en un momento dado “Muchos de los jóvenes del grupo comenzaron a pelearse y a alterar el flujo del tráfico”. Fueron detenidos cinco varones de entre 14 y 18 años, uno de los cuales portaba un cuchillo.

“El comportamiento mostrado anoche en Navy Yard es inaceptable, y el MPD y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley tendrán una mayor presencia esta noche para garantizar que esto no vuelva a suceder”. Dijo Smith.