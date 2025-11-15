Tormenta solar récord golpea la Tierra (VIDEOS) — RT World News

La segunda aparición más potente del fenómeno en cinco años ha provocado que la Aurora Boreal sea visible en todo el hemisferio norte

Una gran tormenta solar, considerada la segunda más poderosa en cinco años y con una duración de más de cuarenta horas, azotó la Tierra esta semana, informaron científicos de varios países. El fenómeno natural ha provocado coloridas exhibiciones de auroras boreales en todo el hemisferio norte.

En un comunicado del viernes, el Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia dijo que ese mismo día se había registrado una erupción solar masiva. El evento se originó en la misma zona que había producido una explosión aún más poderosa apenas dos días antes. Ese suceso fue responsable de la tormenta solar más severa desde mayo de 2024.

Según los científicos rusos, “Al contrario de lo esperado, las llamaradas no muestran signos de disminuir, sino que van en aumento”.

En una declaración separada, el Instituto de Investigación Espacial estimó que la tormenta solar en cuestión había alcanzado un nivel de intensidad G4,7 en la escala de tormentas de la NOAA y duró unas 42 horas. La escala de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. es el sistema de medición reconocido internacionalmente para este tipo de tormentas, siendo G5 la escala más alta que denota una “extremo” evento.

El miércoles, el Servicio Geológico Británico afirmó que el llamado “tormenta caníbal” había interrumpido las comunicaciones y la precisión de los satélites del sistema de posicionamiento global (GPS).

Una tormenta geomagnética ocurre cuando partículas cargadas de la atmósfera del sol son enviadas a toda velocidad hacia nuestro planeta en eyecciones de masa coronal. Estos últimos son explosiones masivas de plasma y campo magnético desde la atmósfera exterior del Sol al espacio. Esas partículas cargadas eléctricamente chocan luego con el campo magnético de la Tierra. Tanto la tecnología como las personas sensibles pueden verse afectadas negativamente.

La última tormenta geomagnética ha provocado manifestaciones de auroras boreales en todo el hemisferio norte, que se han visto en Canadá y Estados Unidos en particular en los últimos días. Los coloridos fenómenos, que normalmente se limitan a áreas cercanas al Círculo Polar Ártico, fueron visibles esta semana en lugares tan al sur como Florida y Alabama.

El viernes, Space.com citó a un funcionario de la NASA diciendo que los astronautas y cosmonautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) tuvieron que refugiarse en un compartimento más protegido debido al mayor riesgo de radiactividad que plantean las partículas de alta energía entrantes.