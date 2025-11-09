Home Internacionales Tragedia cuando el bombero del FDNY Patrick Brady, de 42 años, muere...

Tragedia cuando el bombero del FDNY Patrick Brady, de 42 años, muere mientras luchaba contra un incendio de cinco alarmas en Brooklyn mientras se rendían homenajes.

Tragedia cuando el bombero del FDNY Patrick Brady, de 42 años, muere mientras luchaba contra un incendio de cinco alarmas en Brooklyn mientras se rendían homenajes.


UN BOMBERO del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) murió trágicamente mientras luchaba contra un incendio de cinco alarmas en Brooklyn, mientras llegaban los homenajes.

Patrick Brady, de 42 años, un bombero veterano con 11 años en el departamento, sufrió un “episodio médico” y luego un ataque cardíaco fatal después de enfrentar las llamas en el techo de 9407 Kings Highway.

Patrick Brady murió trágicamente mientras luchaba contra un incendio en Nueva York
Brady, de 42 años, era un bombero veterano con 11 años en el FDNY.

En un comunicado, el alcalde Eric Adams dijo: “El bombero Patrick Brady dio su vida protegiendo la ciudad que todos amamos; no hay sacrificio más desinteresado que las acciones que tuvieron lugar esta noche”.



