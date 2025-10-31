Home Internacionales Tragedia: una enfermera convertida en modelo ‘completamente sana’, de 31 años, muere...

Tragedia: una enfermera convertida en modelo ‘completamente sana’, de 31 años, muere de un ataque cardíaco repentino mientras realizaba una sesión de fotos glamorosa en el extranjero

By
Jonathan Burgos
-
2
0
Tragedia: una enfermera convertida en modelo 'completamente sana', de 31 años, muere de un ataque cardíaco repentino mientras realizaba una sesión de fotos glamorosa en el extranjero


Un collage de imágenes que contiene 2 imágenes. La imagen 1 muestra que una enfermera convertida en modelo muere de un ataque cardíaco repentino mientras estaba filmando en el extranjero. La imagen 2 muestra NINTCHDBPICT001035184605.

Según los informes, una glamorosa enfermera convertida en modelo murió de un presunto ataque cardíaco mientras realizaba una sesión fotográfica en el extranjero.

Los fanáticos de Hsieh Youxin quedaron impactados por su repentino fallecimiento cuando se supo la noticia el miércoles.

La modelo tiene más de 500.000 seguidores en Instagram y estuvo activa en plataformas de suscripción para adultos.Crédito: Prensa de mermelada
Los informes dicen que Hsieh Youxin murió de un presunto ataque cardíacoCrédito: Instagram
Los fanáticos quedaron conmocionados por la muerte de la glamorosa modelo.Crédito: Prensa de mermelada

La influencer de 31 años murió en Malasia, a donde había viajado por motivos de trabajo, según medios de habla china.

Según los informes, murió de un presunto ataque cardíaco, a pesar de que no se le conocían problemas de salud subyacentes.

Se cree que a la estrella de las redes sociales le encantaba hacer ejercicio y llevaba un estilo de vida bastante saludable.

Los seres queridos de Hsieh se están ocupando actualmente de los preparativos de su funeral y también están considerando una investigación sobre su impactante muerte.

Lea más sobre las muertes de modelos

ASESINATO MODELO

Horror cuando un sicario mata a tiros a una modelo influencer en la puerta

MODELO IDO

Modelo de Playboy muere a los 45 años después de que la policía se apresurara a ir a la casa de la actriz en Las Vegas

El representante de Hsieh, Chris, dijo: “Es probable que su familia se despida en privado; probablemente no será pública”.

La impresionante modelo, una cuidadora capacitada de Taichung, Taiwán, fue apodada la “Diosa Enfermera”.

Tenía cientos de miles de seguidores en Instagram y también estaba activa en plataformas de suscripción para adultos.

Su última publicación, fechada el 19 de octubre, mostraba a la modelo y a otras personas influyentes vistiendo trajes de baño y exhibiendo sus tetonas para una filmación de video.

Hsieh fue reconocible instantáneamente por la parte faltante de un dedo anular en una mano, una historia horrible que previamente compartió con sus fans.

Perdió el dedo mientras trabajaba en la fábrica de hierro de su familia poco después de dejar la escuela.

Durante un momento de distracción, accidentalmente se aplastó el dedo con una prensa hidráulica, y su padre la llevó rápidamente al hospital.

“Lograron volver a colocarlo por unos días, pero empeoró y la yema del dedo se puso negra, por lo que hubo que amputarlo”, explicó una vez.

Ella bromeó: “Realmente lo acepté y nunca me sentí avergonzada. Afortunadamente, no fue mi pulgar, por lo que no afectó mi vida en absoluto. Y afortunadamente no fue mi dedo medio.

“De lo contrario, ¿cómo podría discutir con la gente en el futuro?”

Desde entonces, sus fanáticos han inundado sus redes sociales con mensajes de condolencia.

Perdió parte de uno de sus dedos anulares en un accidente por shock mientras trabajaba en la fábrica de hierro de su familia.Crédito: Prensa de mermelada
La impresionante modelo fue apodada por los fanáticos como la ‘Diosa Enfermera’.Crédito: Prensa de mermelada

Se produce cuando la policía reabre la investigación sobre la muerte de la modelo glamorosa Semanur Arslan, quien misteriosamente cayó de un balcón en Turquía.

HUIDA REAL

Beatrice y Eugenie se escabulleron silenciosamente del Reino Unido cuando Andrew se vio obligado a abandonar Royal Lodge

NUESTRO NIÑO

La leyenda de la televisión, de 72 años, luce irreconocible con una larga barba gris. ¿Puedes adivinar quién?

Anteriormente se pensaba que la joven de 27 años se había quitado la vida, pero la policía ahora cree que la nota de suicidio en su teléfono era falsa.

Un impactante informe de autopsia encontró ADN masculino debajo de sus uñas: el informe surgió después de que los padres de Semanur rechazaron la afirmación de que su hija se quitó la vida.



Fuente

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here