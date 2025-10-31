Tragedia: una enfermera convertida en modelo ‘completamente sana’, de 31 años, muere de un ataque cardíaco repentino mientras realizaba una sesión de fotos glamorosa en el extranjero

Según los informes, una glamorosa enfermera convertida en modelo murió de un presunto ataque cardíaco mientras realizaba una sesión fotográfica en el extranjero.

Los fanáticos de Hsieh Youxin quedaron impactados por su repentino fallecimiento cuando se supo la noticia el miércoles.

La influencer de 31 años murió en Malasia, a donde había viajado por motivos de trabajo, según medios de habla china.

Según los informes, murió de un presunto ataque cardíaco, a pesar de que no se le conocían problemas de salud subyacentes.

Se cree que a la estrella de las redes sociales le encantaba hacer ejercicio y llevaba un estilo de vida bastante saludable.

Los seres queridos de Hsieh se están ocupando actualmente de los preparativos de su funeral y también están considerando una investigación sobre su impactante muerte.

El representante de Hsieh, Chris, dijo: “Es probable que su familia se despida en privado; probablemente no será pública”.

La impresionante modelo, una cuidadora capacitada de Taichung, Taiwán, fue apodada la “Diosa Enfermera”.

Tenía cientos de miles de seguidores en Instagram y también estaba activa en plataformas de suscripción para adultos.

Su última publicación, fechada el 19 de octubre, mostraba a la modelo y a otras personas influyentes vistiendo trajes de baño y exhibiendo sus tetonas para una filmación de video.

Hsieh fue reconocible instantáneamente por la parte faltante de un dedo anular en una mano, una historia horrible que previamente compartió con sus fans.

Perdió el dedo mientras trabajaba en la fábrica de hierro de su familia poco después de dejar la escuela.

Durante un momento de distracción, accidentalmente se aplastó el dedo con una prensa hidráulica, y su padre la llevó rápidamente al hospital.

“Lograron volver a colocarlo por unos días, pero empeoró y la yema del dedo se puso negra, por lo que hubo que amputarlo”, explicó una vez.

Ella bromeó: “Realmente lo acepté y nunca me sentí avergonzada. Afortunadamente, no fue mi pulgar, por lo que no afectó mi vida en absoluto. Y afortunadamente no fue mi dedo medio.

“De lo contrario, ¿cómo podría discutir con la gente en el futuro?”

Desde entonces, sus fanáticos han inundado sus redes sociales con mensajes de condolencia.

