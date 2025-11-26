Trágica estudiante de 23 años, mutilada hasta la muerte por un trío de pitbulls que cuidaba perros después de que las mascotas ‘de repente se volvieron contra ella’

Una estudiante UNIVERSITARIA ha sido mutilada hasta la muerte por una manada de pitbulls feroces a los que cuidaba.

Madison Riley Cáscarade 23 años, fue asesinado en el patio trasero de una casa de Texas el viernes por la tarde.

La Oficina del Sheriff del Condado de Smith respondió a la llamada al 911 de un vecino, pero el perros Ya se había abalanzado sobre Hull, informó KYTX.

Cuando la policía llegó a la casa de Tyler, vieron a Hull tirado en el suelo en el patio trasero.

Cuando un oficial intentó ayudar al estudiante de enseñanza, los perros se volvieron contra él, según WTOC-11.

El sargento Larry Christian, oficial de información pública del Departamento del Sheriff del condado de Smith, dijo al medio que cuando los tres perros “desviaron su atención” hacia los oficiales que los atendían, se vieron obligados a actuar.

“Los tres comenzaron a venir hacia [an officer] y desenfundó su arma reglamentaria y disparó contra uno de los perros”, dijo el sargento Christian.

El perro murió a causa de la herida de bala.

El sonido del disparo asustó a la pareja restante, lo que permitió a los policías sacar a Hull del patio trasero.

Lamentablemente, murió poco tiempo después a causa de sus heridas.

El oficial adjunto que disparó al perro sufrió heridas leves y estaba siendo tratado en el hospital local, según WFAA.

La madre de Hull, Jennifer Hubbell, quedó angustiada cuando se enteró de la trágica muerte de su hija.

“Simplemente caí de rodillas”, dijo.

“Estoy destrozado de una manera que no sabía que un ser humano podría estar destrozado.

Descrita como “amor, luz, bondad y risa”, la desconsolada madre dijo que Hull había “amado la vida con todo su corazón y se había movido por el mundo con un espíritu libre que la levantaba y guiaba”.

Hubbell dijo que su hija había notado un cambio en los perros justo antes del horrible ataque.

“Dijo que no siempre habían sido así”, dijo la madre devastada.

Hull, un cuidador de perros experimentado y amante de los animales, había cuidado anteriormente a los niños. familiasus hijos durante semanas enteras.

Hubbell dijo que su hija pensó que cuidar de los perros de la familia “sería una buena situación”.

Se desconoce si Hull también estaba cuidando a los niños cuando fue brutalmente atacada.

La oficina del sheriff dijo que los dueños de los perros estaban fuera de la ciudad en el momento de la terrible experiencia.

A Hull le faltaban sólo seis meses para terminar su licenciatura en la Universidad de Texas.

Había elegido especializarse en educación infantil, inspirada por las experiencias de su hermano menor al crecer con autismo.

“Sus estudiantes de jardín de infantes a tercer grado la adoraban”, dijo Hubbell.

“Tenía el don de hacer que cada niño se sintiera seguro, especial y amado.

“El corazón de Madison estaba hecho para ese trabajo”, añadió.

Hubbell lanzó una recaudación de fondos en línea en memoria de su hija y obtuvo un gran apoyo de la comunidad.

En sólo tres días, se han donado más de 13.500 dólares.

A corte La audiencia para los pitbulls sobrevivientes está programada para el miércoles 26 de noviembre.

El investigación sigue en curso.