Trágico momento en que dos orcas aparecen muertas en un parque marino abandonado

ESTE es el momento desgarrador en el que se ve a dos orcas flotando sin vida en sus recintos abandonados antes de que de repente comiencen a actuar.

Una madre y su hijo abandonados en un parque marino ahora desaparecido en Francia fueron captados por un dron flotando en el agua turbia.

Las orcas, que se cree que son Wikie, de 23 años, y Keijo, de 11, parecen estar al borde de la muerte, según la cofundadora del grupo activista Tidebreakers, Marketa Schusterova.

Schusterova dice que las orcas en Marineland de Antibes son luchando desde el parque cerró en enero debido a una nueva ley que prohíbe a las orcas actuar ante el público en Francia.

Los activistas han suplicado a los funcionarios y propietarios de Marineland que tomen medidas drásticas para salvar a Wikie y Keijo.

Schusterova cree que hay que enviarlos a un nuevo lugar lo antes posible o “enfermarán y morirán”.

Pero la pareja todavía está atrapada en sus recintos.

Las imágenes más recientes con drones del interior de Marineland, tomadas por Seph Lawless, muestran a Wikie flotando junto a su hijo en lo que parece un tanque sucio.

Ambos yacían inmóviles sobre el agua con Wikie inmóvil sobre su frente mientras Keijo yacía boca abajo.

Lawless recordó haber pensado que ambos habían muerto trágicamente cuando vio el vídeo.

Escribió en Instagram: “La madre orca parece muerta: su cuerpo flota inmóvil en agua turbia junto a su hijo.

“Pero esto no era el océano. Estas ballenas fueron abandonadas dentro de un parque marino cerrado y desaparecido en Francia.

“Esto fue todo lo que quedó cuando las multitudes desaparecieron y el parque cerró para siempre”.

Después de unos segundos, Lawless quedó asombrado al verlos a ambos. primavera a la vida.

El suave zumbido del dron sobre sus cabezas llamó su atención mientras ambos miraban hacia arriba de una manera “curiosa y gentil”.

“Fue como si me reconocieran, como si la esperanza misma hubiera regresado para visitarme”, dijo Lawless.

Las conmovedoras imágenes mostraron a la pareja moviéndose elegantemente alrededor del agua como si estuvieran actuando para una multitud.

DEJADO PARA PODRIRSE

El alguna vez bullicioso parque marino francés, Marineland Antibes, cerró sus puertas por última vez en enero y desde entonces se ha dejado pudrir.

Dos orcas y 12 delfines mulares permanecen atrapados dentro de sus recintos.

Imágenes de drones muestran cómo las algas verdes y el lodo rodean el recinto de las ballenas, mientras que algunas de las otras piscinas están llenas de agua marrón turbia.

Schusterova dijo: “Sabemos por revisar las imágenes [of Marineland] que el tanque está causando un peligro.

“Sabemos que no se limpia, que se está desmoronando. Es un peligro para estas orcas todos los días”.

Pero a pesar de los esfuerzos en curso para reubicar a los animales, las autoridades francesas no han podido encontrar un lugar adecuado para ellos.

Esto se produce después de que el parque marino Loro Parque en Tenerife, España, rechazara una solicitud para realojar a los pobres animales debido a la falta de capacidad.

El gobierno francés también bloqueó dos acuerdos de realojamiento: uno para un zoológico marino en Japón y otro para un santuario de ballenas en Canadá.

Liberar a los animales en la naturaleza simplemente no es una opción, ya que ambos nacieron en cautiverio y no sobrevivirían.

Marineland Antibes cerró en enero tras un número cada vez menor.

Esto se produjo después de que el gobierno francés aprobara una nueva legislación que prohibiría ciertos tipos de espectáculos marinos en 2021.