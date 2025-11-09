Tres personas rescatadas del mar frente a OTRA isla canaria pocas horas después de que 15 resultaran heridos por una marea en el punto crítico de Brit Hol

TRES personas han sido rescatadas del mar frente a la isla canaria de La Palma sólo 24 horas después de que 15 personas resultaran heridas por una marea en Tenerife.

Los socorristas dijeron que el trío se aferraba desesperadamente a una boya cuando fueron rescatados del agua.

El incidente tuvo lugar poco después del mediodía en el municipio de Breña Alta, en la zona este de La Palma.

Entre las víctimas se encontraban dos mujeres que fueron trasladadas al hospital con hipotermia y un hombre que sufrió heridas distintas.

Un portavoz del gobierno regional dijo: “Los guardacostas y los bomberos han rescatado a tres personas en peligro en el mar en La Palma.

“La alerta se dio a las 12.11 horas de hoy en la Playa de Bajamar en el municipio de Breña Alta.

“Una mujer de 86 años que sufrió hipotermia y una lesión en el hombro fue trasladada en ambulancia al Hospital General de La Palma.

“Una mujer de 61 años que también con hipotermia fue trasladada al mismo hospital”.

El portavoz confirmó que entre los movilizados se encontraban policías y trabajadores de Protección Civil: “La alerta que recibimos decía que tres personas estaban en dificultades en el mar, aferradas a una boya, y necesitaban ayuda.

“Los guardacostas rescataron a dos de ellos, las dos mujeres, y los bomberos a un tercero, un hombre que resultó ileso”.

Aún no está claro de dónde son estas personas ni cómo se metieron en tales dificultades.

Lo más importante es que no está claro por qué estaban en el mar cuando había una alerta meteorológica.

La alerta se puso en marcha el viernes, con advertencias de olas de hasta 15 pies de altura.

Esta terrible experiencia se produjo poco menos de 24 horas después de que diez turistas fueran arrastrados por una enorme ola en la ciudad portuaria de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife.

Uno de ellos, un turista holandés de 79 años, que acababa de llegar a la isla en un crucero, murió en el incidente que tuvo lugar a las 15.00 horas.

Además de la holandesa, un hombre de 43 años perdió la vida ayer en un complejo natural de piscinas llamado Charco del Viento, a poca distancia al oeste del Puerto de la Cruz.

La tragedia ocurrió ayer alrededor de las 16.45 horas.

Los informes locales lo describieron como un lugareño que vivía cerca de La Orotava y que estaba pescando cuando fue arrastrado al mar.

Los socorristas dijeron: “La alerta recibida decía que el hombre se había caído al mar y necesitaba ayuda.

“Un helicóptero lo rescató y lo trasladó a un helipuerto en el muelle de Santa Cruz de Tenerife.

“Una vez allí se confirmó su muerte debido a la gravedad de las heridas que había sufrido.

“Está en curso una investigación dirigida por la Guardia Civil”.

En otro incidente, seis turistas franceses resultaron heridos en Roque de las Bodegas cuando, según informes, ignoraron las advertencias de no acercarse demasiado al agua.

Este incidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas.

Los servicios de emergencia confirmaron que nadie (tres hombres y tres mujeres) había sufrido lesiones que pusieran en peligro su vida.

Consiguieron salir del agua con la ayuda de otras personas tras ser arrastrados al mar por una ola.

Cinco fueron trasladados al hospital, uno en una ambulancia aérea.

La tercera parte de las personas que perdieron la vida ayer en el mar de Tenerife fue un hombre cuya nacionalidad aún no se ha hecho pública.

Sufría un paro cardíaco cuando lo sacaron del mar en la playa de El Cabezo, en Granadilla, sobre las 14.00 horas de ayer.

Todos los esfuerzos por reanimarlo fueron infructuosos.

Las autoridades locales dicen que fue sacado del mar “después de ser encontrado flotando en el agua”.

Aún no han aclarado si acabó en el océano tras ser arrastrado por grandes olas.

Antes de esta serie de tragedias, los funcionarios de las Islas Canarias recordaron a los lugareños y a los turistas que tuvieran “la máxima precaución en la costa”.

“No te pares al final de muelles o espigones, y no te arriesgues a tomar fotografías o videos donde rompen las olas”, agregaron.