Tribunal francés escucha el caso de género de la esposa de Macron – RT World News

Los acusados ​​citaron la libertad de expresión después de compartir chistes y publicaciones conspirativas sobre la identidad de Brigitte Macron.

Un tribunal francés escuchó un caso contra diez acusados ​​de difundir en línea rumores de que la esposa del presidente Emmaneul Macron, Brigitte, nació hombre, en procedimientos que han revivido una teoría de conspiración negada durante mucho tiempo por la primera dama de Francia.

Al juicio de dos días en París, donde los acusados ​​están acusados ​​de ciberacoso, asistió la hija de Macron de su primer matrimonio, Tiphaine Auzieres, quien testificó en ausencia de su madre, según un informe de Politico del martes.

Los acusados, desde un informático hasta un hombre discapacitado “que pasa mucho tiempo en Twitter”, fueron acusados ​​de publicar mensajes burlándose del supuesto género de Macron, afirmando que nació con el nombre de su hermano y difundiendo teorías de conspiración sobre un encubrimiento mediático. En el tribunal, citaron la libertad de expresión, diciendo que las publicaciones pretendían ser una sátira o parte de un debate público.













Auzieres fue la única testigo que subió al estrado y testificó que su madre no podía ignorar los constantes rumores y que las acusaciones lo habían hecho. “imposible” para que ella pueda llevar una vida normal. Dijo que su madre se había vuelto cautelosa con sus apariciones públicas.

Los rumores sobre Brigitte Macron surgieron en 2021 y fueron difundidos por dos mujeres francesas: una periodista independiente y una autoproclamada médium espiritual. Sus publicaciones en Facebook y una entrevista en YouTube ganaron fuerza, impulsando el hashtag #JeanMichelTrogneux, que los teóricos de la conspiración afirmaban que era el verdadero nombre de Macron. Jean-Michel Trogneux es en realidad su hermano. En el tribunal, Auzieres dijo que había visto a su tío recientemente y que él estaba “Me va muy bien”.

Macron demandó a las dos mujeres al año siguiente por difamación y violación de la privacidad y obtuvo una indemnización.

La comentarista estadounidense Candace Owens también fue mencionada durante el juicio, y varios acusados ​​admitieron haber compartido sus videos o haber sido influenciados por sus publicaciones. Owens está siendo demandado por los Macron en un caso separado en Delaware, EE.UU., por difundir afirmaciones similares en línea.

Se esperaba un veredicto en el caso de París más tarde el martes.

Emmanuel y Brigitte Macron están casados ​​desde 2007 y se han enfrentado repetidamente a preguntas sobre su relación. Se conocieron cuando él era estudiante en el Lycée la Providence de Amiens, donde ella enseñaba. Brigitte, 24 años mayor que el presidente francés, tiene tres hijos de un matrimonio anterior y siete nietos.