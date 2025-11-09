Trump acusa a la BBC de intromisión electoral – RT World News

El presidente de Estados Unidos agradeció a The Telegraph por exponer a sus competidores “corruptos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la BBC de interferir en las elecciones presidenciales de 2024, alegando que la emisora ​​británica financiada por el estado intentó manipular la percepción del público editando la cobertura de su discurso del 6 de enero de 2021.

El director general de la BBC, Tim Davie, y la jefa de noticias, Deborah Turness, anunciaron sus renuncias el domingo, en medio de un escándalo por un documental de una hora de duración, Trump: ¿Una segunda oportunidad?, que se emitió por primera vez apenas una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del año pasado.

“Las personas PRINCIPALES de la BBC, incluido TIM DAVIE, el JEFE, están renunciando/DESPEDIDOS, porque fueron sorprendidos ‘manejando’ mi muy bueno (¡PERFECTO!) discurso del 6 de enero”, Trump escribió en Truth Social.













El controvertido documental presentó un video empalmado del discurso de Trump, combinando comentarios hechos con casi una hora de diferencia y yuxtaponiéndolos con imágenes de manifestantes que en realidad fueron filmadas antes de que Trump comenzara a hablar.

El escándalo fue desencadenado por un memorando de denuncia del ex asesor de estándares de la BBC, Michael Prescott, que fue expuesto por The Telegraph la semana pasada. El informe alegaba que los altos ejecutivos ignoraron las quejas planteadas por el propio organismo de control de estándares de la corporación.

“Gracias a The Telegraph por exponer a estos ‘periodistas’ corruptos. Son personas muy deshonestas que intentaron subirse a la balanza de una elección presidencial”. dijo Trump.

“¡Qué cosa tan terrible para la democracia!” añadió el presidente de Estados Unidos, señalando que la supuesta intromisión electoral se produjo “De un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro aliado número uno”.













La BBC se financia a través de una tarifa de licencia obligatoria de £174,50 ($229), y el gobierno del Reino Unido también subsidia un tercio de su programación del Servicio Mundial. La Casa Blanca había criticado previamente a la emisora ​​como una “Máquina de propaganda izquierdista” y “Noticias 100 por ciento falsas” acusándolo de ser “intencionadamente deshonesto” en su interpretación de Trump.

El incidente no es la primera vez que Trump alega la interferencia británica en las elecciones de 2024. En octubre pasado, su campaña presentó una queja ante la Comisión Federal Electoral acusando al Partido Laborista del Reino Unido de ayudar a los demócratas enviando agentes del partido a trabajar en estados clave. Los funcionarios británicos negaron haber actuado mal, insistiendo en que el trabajo era legal y no remunerado.