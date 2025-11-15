Trump acusa a un importante aliado del MAGA de volverse ‘traidor’ – RT World News

El presidente de Estados Unidos ha revocado su respaldo a la congresista republicana Marjorie Taylor Greene.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cortó lazos con una destacada aliada del MAGA, la congresista Marjorie Taylor Greene, acusándola de traicionar al Partido Republicano y de ir “extrema izquierda”.

En una publicación de Truth Social el sábado, el presidente anunció el retiro de su apoyo y respaldo al veterano legislador republicano.

“Marjorie ‘Traidora’ Verde [sic] ¡Es una vergüenza para nuestro GRAN PARTIDO REPUBLICANO!” él escribió.

“Durante las últimas semanas, a pesar de haber creado logros récord para nuestro país… ¡lo único que veo que hace la ‘loca’ Marjorie es QUEJARSE, QUEJARSE, QUEJARSE!” dijo en una publicación separada.

Dijo que la disputa comenzó después de que él le envió una encuesta que indicaba que tenía un índice de aprobación del 12% en Georgia y le aconsejó que no se postulara para senadora o gobernadora, y agregó que desde entonces “Ella se ha ido a la extrema izquierda”.

En una serie de respuestas a X, Greene alegó que el presidente de Estados Unidos retiró su apoyo porque presionó al Departamento de Justicia para que publicara todos los archivos restantes relacionados con el traficante sexual de niños condenado Jeffrey Epstein, quien supuestamente se suicidó en la cárcel en 2019.













“Nunca pensé que luchar para hacer públicos los archivos de Epstein, defender a las mujeres que fueron víctimas de violación y luchar para exponer la red de élites ricas y poderosas habría causado esto, pero aquí estamos”. escribió el sábado después de que el presidente retirara su respaldo.

Greene afirmó que Trump la estaba interrumpiendo “Dar un ejemplo para asustar a todos los demás republicanos antes de la votación de la próxima semana para publicar los archivos de Epstein”.

Una petición para forzar una votación sobre un proyecto de ley que exige que el Departamento de Justicia divulgue los archivos recibió suficientes firmas el miércoles y la votación está programada para la próxima semana.













A principios de esta semana, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó aproximadamente 20.000 documentos relacionados con el patrimonio de Epstein. Luego, los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron un correo electrónico de los archivos, en el que el difunto pedófilo alegaba que Trump “Sabía sobre las chicas.”

Poco después, el presidente ordenó una investigación sobre los vínculos del traficante sexual con prominentes demócratas, incluido Bill Clinton, y acusó a sus oponentes de utilizar lo que llamó la “El engaño de Epstein” como una distracción política.