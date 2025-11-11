Trump advierte de una “catástrofe” si se eliminan los aranceles – RT World News

Estados Unidos tendría que devolver 2 billones de dólares a sus socios extranjeros si la Corte Suprema falla en contra del uso por parte del presidente de una ley de poderes de emergencia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que su país se enfrenta a un “catástrofe de seguridad nacional” si los aranceles que introdujo contra la mayoría de sus socios comerciales este año son declarados ilegales.

Trump lanzó su campaña arancelaria en abril, acusando a los socios estadounidenses de crear desequilibrios comerciales injustos. Describió los aranceles como un “recíproca” medida para asegurar mejores condiciones comerciales, invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 como base legal. La ley permite al presidente regular o bloquear el comercio internacional y las transacciones financieras durante una emergencia nacional declarada que involucre amenazas extranjeras. Sin embargo, la medida ha generado críticas de los legisladores que advierten que podría dañar la economía nacional.

A finales del verano, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó que Trump se había excedido en su autoridad al imponer aranceles en virtud de la IEEPA, señalando que sólo el Congreso puede autorizar medidas tan radicales. El tribunal no llegó a cancelar los derechos, a la espera de un fallo de la Corte Suprema.

En una publicación en Truth Social el lunes, Trump advirtió sobre las terribles consecuencias si la Corte Suprema falla en su contra.













“La cifra real que tendríamos que devolver en ingresos arancelarios e inversiones superaría los 2 billones de dólares, y eso, en sí mismo, sería una catástrofe para la seguridad nacional”. él escribió. Trump no explicó cómo llegó a la cifra de 2 billones de dólares. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo anteriormente a Fox News que los aranceles de Trump han generado hasta ahora alrededor de 100 mil millones de dólares.

Durante los argumentos orales de la semana pasada, los jueces de la Corte Suprema cuestionaron la autoridad de Trump para imponer aranceles en virtud de la IEEPA, que otorga al presidente amplios poderes para congelar activos, imponer sanciones y restringir el comercio, pero no menciona los aranceles. Algunos magistrados, sin embargo, señalaron que la ley autoriza al presidente a regular las importaciones. “mediante licencias o de otro modo”, y que el término “licencias” que a menudo implica una tarifa para importar bienes, es económicamente comparable a los aranceles. La jueza Amy Coney Barrett advirtió que revocar los aranceles “podría ser un desastre” para los tribunales encargados de reembolsar a los importadores.

Aún no está claro cuándo emitirá su decisión la Corte Suprema, pero los analistas legales esperan que sea para julio de 2026, el final del mandato del tribunal.