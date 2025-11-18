Trump afirma que el príncipe heredero de Arabia Saudita “no sabía nada” sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi con sierra ósea

DONALD Trump ha afirmado que Príncipe heredero Mohammed bin Salman “No sabía nada” sobre el brutal asesinato del crítico saudita Jamal Khashoggi.

Las tensiones estallaron en la Oficina Oval ante la mención de Khashoggi, ya que Trump lo calificó de “extremadamente controvertido” apenas siete años después de que la CIA culpara a bin Salman por su muerte.

Bin Salman, ampliamente conocido como MBS, estaba en una visita a Washington centrada en sellar un acuerdo sobre aviones de combate F-35 que convertirá a Arabia Saudita en una potencia de Medio Oriente.

Marcó la primera visita de MBS a suelo estadounidense desde el asesinato en 2018 del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi a manos de sus agentes en Estambul.

Se creía que Khashoggi había sido asesinado después de haber criticado abiertamente al reino durante algunos años.

Un informe de la CIA incluso anunció públicamente que MBS aprobó la captura o el asesinato de Khashoggi, periodista del Washington Post y residente de Virginia.

Se le vio entrando al consulado saudita en Estambul para obtener documentos relacionados con su matrimonio planeado, pero nunca se le vio salir.

Más tarde se informó que unos 15 agentes sauditas lo estrangularon y que su cuerpo fue cortado con una sierra para huesos.

El asesinato provocó indignación mundial.

MBS negó haber ordenado el asesinato, pero asumió la responsabilidad como gobernante de facto del reino saudí.

Pero su cálida bienvenida hoy es la última señal de que las relaciones se han recuperado de la profunda tensión causada por el asesinato de Khashoggi.

Un periodista interrogó a ambos líderes en la Oficina Oval sobre Khashoggi mientras Trump reprendía al periodista que hizo la pregunta.

Trump respondió: “Estás mencionando a alguien que fue extremadamente controvertido.

“A mucha gente no le gustó ese señor del que hablas, te guste o no, pasan cosas, pero él no sabía nada y así lo podemos dejar.

“No tienes que avergonzar a nuestro invitado haciéndole una pregunta..“

Un claramente incómodo Príncipe Mohammed añadió: “Es doloroso y es un gran error, y estamos haciendo todo lo posible para que esto no vuelva a suceder”.

Trump saludó al dictador saudita ese mismo día en el jardín sur de la casa blanca seguido de un sobrevuelo mientras la pareja compartía un apretón de manos.

Luego siguió un recorrido por la casa del presidente antes de dirigirse a la Oficina Oval.

Hablaron a puerta cerrada antes de abrirse a los medios mientras hablaban sobre sus crecientes relaciones diplomáticas.

Trump felicitó a MBS llamándolo su buen amigo y ambos se rieron de que Estados Unidos es el “país más caluroso del mundo”.

MBS ahora busca blanquear la imagen global de su régimen, que en general está empañada por críticas en torno a la igualdad de género y los derechos humanos.

Quiere consolidar su control férreo sobre la región y aumentar su dominio posicionándose como un aliado estratégico de Estados Unidos.

Trump y la corona Prince almorzará en la Sala del Gabinete y asistirá a una cena formal de gala más tarde esta noche.

Trump espera sacar provecho de una promesa de inversión saudita de 600 mil millones de dólares hecha durante su visita al reino en mayo.

La pareja incluso bromeó acerca de ampliar este acuerdo a una promesa extraordinaria de 1 billón de dólares en la Oficina Oval.

El acuerdo fue descrito como “histórico y transformador” para ambos países, e incluía el “acuerdo de ventas de defensa más grande de la historia” con 142 mil millones de dólares centrados en armas.

Antes de la llegada de MBS, el presidente estadounidense anunció que había acordado vender a los sauditas aviones de combate F-35.

Dijo a los periodistas el lunes: “Venderemos F-35 a Arabia Saudita, que ha solicitado comprar 48 de estos aviones avanzados”.

Más allá del equipamiento militar, el líder saudita busca garantías de seguridad, acceso a tecnología de inteligencia artificial y avances en un acuerdo sobre un programa nuclear civil.

“Los sauditas gastarán mucho dinero mañana en Estados Unidos”, dijo un alto funcionario. Casa Blanca dijo el funcionario”.

MBS, que se mantuvo alejado de Occidente después del asesinato de Khashoggi, también busca restablecer su posición como actor global.

Quiere diversificar la economía saudita lejos de aceite por invertir en sectores como mineríatecnología y turismo.

Con ese fin, se espera que Arabia Saudita anuncie una inversión multimillonaria en infraestructura de inteligencia artificial estadounidense, y los dos países expondrán detalles sobre una nueva cooperación en el sector de la energía nuclear civil, según un alto funcionario de la administración Trump.

Además de Casa Blanca pompa, las dos naciones también están planeando una cumbre de inversión en el Centro Kennedy el miércoles.

La cumbre acogerá a los responsables de Salesforce, Qualcomm, Pfizerla Clínica Cleveland, Chevron y Aramco, el organismo nacional de Arabia Saudita aceite y compañía de gas natural, donde se podrían anunciar aún más acuerdos con los sauditas.