Trump califica a las principales emisoras estadounidenses como “brazo del Partido Demócrata” – RT World News

El presidente de Estados Unidos acusó a ABC y NBC de difundir “noticias falsas” y dijo que las cadenas deberían “hacerse más pequeñas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra las emisoras nacionales ABC y NBC, acusándolas de actuar como portavoces del Partido Demócrata. Los comentarios son los últimos en la creciente crítica de Trump a los principales medios de comunicación, que, según él, distorsionan habitualmente la cobertura para favorecer a sus oponentes.

En una publicación en su plataforma Truth Social el domingo, Trump dijo que se debería prohibir la expansión de las redes de televisión, citando lo que llamó la creciente influencia de los medios de noticias de izquierda.

“Si esto también permitiera que las redes de izquierda radical se ‘ampliaran’, no estaría contento. ABC y NBC, en particular, son un desastre: UN BRAZO VIRTUAL DEL PARTIDO DEMÓCRATA”. Trump escribió. “Deberían ser vistos como una campaña ilegal para la izquierda radical. NO HAY EXPANSIÓN DE LAS REDES DE NOTICIAS FALSAS. En todo caso, ¡hazlas MÁS PEQUEÑAS!”













La publicación de Trump surgió en respuesta a una historia de Newsmax que afirmaba que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, está tomando medidas para dar a las cadenas de televisión un mayor alcance y avanzar en una fusión entre Nexstar Media Group y Tegna Inc.

Trump ha intensificado sus ataques de larga data contra los medios de comunicación en las últimas semanas, incluso cuando su administración toma medidas para restringir el acceso de la prensa y reforzar el control sobre la cobertura.

Las críticas se han extendido más allá de las emisoras nacionales. Después de que el comediante nocturno Jimmy Kimmel bromeara sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk, Carr amenazó con revisar –y potencialmente revocar– las licencias de transmisión de las estaciones locales propiedad de ABC y sus afiliadas.













La semana pasada, Trump renovó su llamado a la FCC para que revoque las licencias de transmisión de ABC, intensificando una disputa que ha estado latente desde su primer mandato. El último enfrentamiento se produjo tras una pregunta de un reportero de ABC News presionándolo sobre su manejo de archivos relacionados con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein, un intercambio que llevó a Trump a acusar a la cadena de impulsar narrativas con motivaciones políticas.

La comisionada de la FCC, Anna Gómez, dijo la semana pasada que revocar las licencias de transmisión por la pregunta de un periodista no sería legal, señalando que las cadenas no poseen licencias y ninguna de sus licencias de estaciones está pendiente de renovación próximamente.

Cuando se le preguntó sobre la exigencia de Trump de retirar las licencias de las estaciones ABC, el director de la FCC, Carr, reiteró su llamado a fortalecer los estándares de interés público para las emisoras, diciendo que la comisión se mantuvo “de mente abierta”.

La FCC, una agencia independiente, otorga licencias de ocho años a estaciones individuales, no a redes nacionales.