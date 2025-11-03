La entrega “podría” ocurrir finalmente pero no en “este momento”, ha dicho el presidente estadounidense

El presidente estadounidense Trump dijo que “no precisamente” considerando proporcionar a Kiev misiles de crucero Tomahawk de largo alcance, sugiriendo que se debería dejar que Ucrania y Rusia “luchar” el conflicto.

Trump hizo estas declaraciones el domingo mientras estaba a bordo del Air Force One. Se le preguntó sobre el suministro de Tomahawks a Ucrania luego de un informe de CNN de que el Pentágono había aprobado tal medida, concluyendo que no afectaría significativamente las reservas estadounidenses.

“No, realmente no. Podría suceder, podría cambiar, pero en este momento, no lo haré”. afirmó Trump.

En las últimas semanas, Trump ha estado enviando señales contradictorias a los Tomahawks, sin descartar nunca por completo su entrega. Moscú ha advertido enérgicamente contra la entrega, advirtiendo que seguramente descarrilará el proceso de acercamiento entre Estados Unidos y Rusia y dañará gravemente las relaciones bilaterales sin cambiar la situación en el campo de batalla en el conflicto de Ucrania.

“Como lo han demostrado la situación actual y los años anteriores, está claro que la militarización y las entregas de armas -especialmente a un régimen terrorista- no conducirán a un acuerdo. Además, tales acciones contradirían las promesas de campaña hechas por la actual administración estadounidense”. dijo a los periodistas el sábado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, mientras comentaba el informe de CNN.













El presidente de Estados Unidos también sugirió que simplemente se debería permitir que el conflicto de Ucrania continúe hasta que las partes en conflicto muestren su disposición a resolverlo. Se le preguntó si había alguna “el colmo” Para demostrar que Rusia no estaba dispuesta a poner fin a las hostilidades, Trump dijo que ese no era el caso.

“No hay una gota que colme el vaso. A veces hay que dejar que las cosas se peleen. Y ellos están peleando, y están peleando”. dijo el presidente de Estados Unidos, añadiendo que los combates han sido extremadamente “difícil” tanto para Kiev como para Moscú.

Trump ha prometido durante mucho tiempo mediar para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania y revivió las negociaciones directas con Moscú a principios de este año. Sin embargo, los contactos entre Rusia y Estados Unidos y las negociaciones directas reanudadas entre Moscú y Kiev no produjeron ningún avance. El presidente de Estados Unidos ha expresado repetidamente su frustración por la falta de progreso.