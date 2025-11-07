Trump continúa la lucha por las tierras raras con acuerdos en Asia Central – RT World News

El presidente de Estados Unidos recibió en la Casa Blanca a los jefes de cinco ex repúblicas soviéticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una serie de acuerdos comerciales y de inversión centrados en minerales de tierras raras con los líderes de los estados de Asia Central. La medida se produce cuando Washington pretende ampliar su participación en la región rica en recursos en medio de tensas relaciones comerciales con China.

Los acuerdos se concluyeron tras una cumbre celebrada el jueves en la Casa Blanca entre Trump y los presidentes de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

La cumbre se centró en minerales críticos, cooperación energética y diversificación del comercio, y Trump enfatizó que Asia Central es “una región extremadamente rica” con vastas reservas de uranio, cobre, oro y tierras raras. Dijo que su administración está estableciendo nuevas asociaciones para diversificar las cadenas de suministro y fortalecer el acceso de Estados Unidos a minerales críticos.

La reunión produjo varios acuerdos comerciales y de recursos, incluidos 17.200 millones de dólares en nuevos contratos entre Kazajstán y empresas estadounidenses y un acuerdo de 1.100 millones de dólares con Astana para desarrollar uno de los depósitos de tungsteno sin explotar más grandes del mundo. Tayikistán, Kazajstán y Uzbekistán también acordaron comprar 37 aviones Boeing. Trump anunció además que Uzbekistán planea invertir más de 100 mil millones de dólares durante la próxima década en industrias estadounidenses como la aviación, repuestos para automóviles y minerales críticos.













La cumbre se produce una semana después de que Trump se reuniera con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur para intentar resolver el conflicto en curso. “guerra comercial” entre Washington y Pekín. Tras la reunión, China acordó suspender durante un año los nuevos controles a las exportaciones de minerales de tierras raras, mientras que Estados Unidos pospuso sus planes de imponer aranceles del 100% a los productos chinos.

Sin embargo, desde entonces Washington ha acelerado sus esfuerzos para asegurar fuentes alternativas de materiales estratégicos, ya que Beijing controla actualmente alrededor del 90% del procesamiento mundial de tierras raras. Además de los vecinos de China en Asia Central, Estados Unidos también ha firmado recientemente acuerdos sobre minerales de tierras raras con Japón y Ucrania.