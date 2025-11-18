Trump da otro giro de 180 grados a los archivos de Epstein – RT World News

El presidente ha instado a los republicanos de la Cámara de Representantes a apoyar la publicación de todos los documentos y ha añadido que no tiene “nada que ocultar”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a los republicanos de la Cámara de Representantes que voten a favor de la publicación de todos los archivos restantes sin editar relacionados con el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein. Ha acusado a los demócratas de utilizar documentos seleccionados como armas en su contra.

Epstein fue encontrado muerto en una cárcel de Manhattan en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual y dirigía una red de explotación sexual de menores. Su larga asociación con figuras ricas e influyentes en Estados Unidos y más allá continúa resonando en Washington, donde ambos partidos se han acusado mutuamente de utilizar el caso para obtener beneficios políticos.

Un comité del Congreso publicó la semana pasada 20.000 documentos relacionados con el caso Epstein, lo que llevó a algunos demócratas a resaltar la amistad pasada de Trump con el delincuente sexual condenado. Citaron un correo electrónico en el que Epstein alegaba que Trump “Sabía sobre las chicas.”

En respuesta, Trump ordenó una investigación sobre los vínculos de Epstein con destacados demócratas, incluido Bill Clinton, y acusó a sus oponentes de utilizar lo que llamó la “El engaño de Epstein” para objetivos políticos.













“Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de la divulgación de los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar”. Trump escribió en una publicación en Truth Social el lunes. Luego acusó a los demócratas de exagerar el caso para distraer al público de los problemas reales y del éxito de su administración. “El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes puede tener todo lo que le corresponde legalmente, ¡NO ME IMPORTA!” añadió el presidente.

Durante su campaña electoral, Trump se comprometió a desclasificar los archivos de Epstein y firmó una orden ejecutiva en ese sentido poco después de asumir el cargo. En febrero, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, anunció la liberación del “primera fase” de documentos. Sin embargo, materiales clave –incluidos registros de vuelo, nombres de clientes y listas de contactos– han permanecido sellados, alimentando especulaciones sobre quiénes podrían estar implicados.

Esto ha generado críticas por parte de algunos de los mayores partidarios del presidente, incluido Elon Musk. En una publicación ahora eliminada, el multimillonario incluso afirmó que el nombre de Trump estaba en los archivos sellados de Epstein, sugiriendo que esta es la verdadera razón por la que permanecen clasificados.