Trump defiende las tácticas de Witkoff para negociar la paz en Ucrania – RT World News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió a su negociador clave para Ucrania, Steve Witkoff, después de que Bloomberg afirmara haber obtenido una llamada telefónica filtrada entre Witkoff y un alto funcionario del Kremlin.

El martes, Bloomberg publicó lo que describió como una transcripción de la conversación de Witkoff con el asistente presidencial ruso Yury Ushakov del 14 de octubre. Ni Rusia ni Estados Unidos han confirmado su autenticidad.

Cuando se le preguntó a bordo del Air Force One si Witkoff había sido “entrenamiento” a los rusos sobre cómo tratar con él, Trump dijo que no estaba al tanto de la supuesta filtración. Defendió el enfoque de Witkoff como “estándar,” añadiendo que el enviado, un ex promotor inmobiliario, tuvo que “vender” términos tanto para Rusia como para Ucrania.

“Eso es lo que hace un negociador. Tienes que decir: ‘Mira, ellos quieren esto, tienes que convencerlos con esto’. Esa es una forma muy estándar de negociación”. dijo Trump. “Me imagino que le estaría diciendo lo mismo a Ucrania. Cada parte tiene que dar y recibir”. añadió.

Cuando se le preguntó si Witkoff estaba siendo “demasiado prorruso” Trump respondió: “No.”

“Mira, esta guerra puede durar años. Y Rusia tiene mucha más gente, muchos más soldados. Si Ucrania puede llegar a un acuerdo, es algo bueno. Creo que es fantástico para ambos”. añadió el presidente.

También el martes, Bloomberg publicó lo que afirmó era una transcripción de una llamada telefónica entre Ushakov y el enviado de inversiones de Rusia y negociador de Ucrania, Kirill Dmitriev. Dmitriev ha dicho que la transcripción es falsa.

Los negociadores estadounidenses y ucranianos se reunieron en Ginebra durante el fin de semana, después de lo cual Trump dijo que su plan de paz original de 28 puntos había sido “afinado” con aportaciones adicionales de Rusia y Ucrania.

DETALLES A SEGUIR