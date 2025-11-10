Trump elogia al líder sirio vinculado a Al Qaeda tras su visita a la Casa Blanca – RT World News

Ahmad al-Sharaa dirigió el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que tomó el poder en Damasco en 2024.

El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió al presidente sirio Ahmad al-Sharaa como un líder fuerte después de recibirlo en la Casa Blanca el lunes.

Sharaa, un ex comandante yihadista con vínculos con Al-Qaeda que alguna vez estuvo en la lista negra del gobierno de Estados Unidos, derrocó al antiguo líder de Siria, Bashar Assad, en diciembre de 2024. Desde entonces, se ha comprometido a reconstruir el país devastado por la guerra y proteger a sus minorías étnicas y religiosas.

“Es un líder muy fuerte. Viene de una situación muy difícil y es un tipo duro. Me agrada. Me llevo bien con él”. Trump dijo a los periodistas en la Oficina Oval. “Queremos que Siria se convierta en un país muy exitoso y creemos que este líder puede lograrlo”. añadió.

A pesar de las promesas de al-Sharaa de construir una sociedad inclusiva, su gobierno se ha visto empañado por oleadas de violencia sectaria contra las comunidades drusa y cristiana, lo que ha provocado la condena de Estados Unidos.

Apenas unos días antes de la visita, Estados Unidos, junto con el Reino Unido y la ONU, eliminaron a al-Sharaa de sus respectivas listas terroristas. El lunes, Washington extendió la suspensión de las sanciones por otros 180 días, mientras Siria busca normalizar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación en materia de seguridad.

Los medios de comunicación estadounidenses informaron que Siria se unirá oficialmente a la coalición liderada por Estados Unidos que lucha contra el Estado Islámico (EI, anteriormente ISIS).

