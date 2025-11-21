Trump espera que Ucrania firme un acuerdo de paz el próximo fin de semana, ya que el plan de 28 puntos se “revela en su totalidad” mientras Kiev enfurece.

DONALD Trump espera que Ucrania firme un acuerdo de paz orquestado por Estados Unidos y Rusia el próximo fin de semana, según los informes.
Volodymyr Zelensky ha prometido negociar con Washington su plan de 28 puntos destinado a poner fin finalmente a la guerra, y ahora, según se informa, están apareciendo todos los detalles.
Washington y Moscú elaboraron un plan sin la ayuda de Kyiv – un documento que favorece en gran medida las demandas de Vladimir Putin.
Los líderes europeos incluso acusaron a Trump de intentar obligar a Kiev a “capitular” ante Rusia mediante la última propuesta de alto el fuego.
Se cree que varios puntos incluyen al ucraniano ejército siendo cortado a la mitad y entregando Donbass a los rusos.
Washington tiene la esperanza de que Kiev ponga por escrito los términos de paz y espera que Zelensky los firme antes del 27 de noviembre, que coincide con el Día de Acción de Gracias, informa el Financial Times.
Rusia Luego se le entregará el plan revisado para que lo firme.
Se dice que Trump quiere que el proceso finalice a principios de diciembre.
Los funcionarios ucranianos dijeron al Financial Times que este cronograma se considera “agresivo” dentro de Kiev.
Creen que diciembre es demasiado pronto, ya que varios de los puntos de la propuesta entre Estados Unidos y Rusia cruzan las “claras líneas rojas” de Ucrania.
Pero Zelensky ha anunciado ahora que está dispuesto a trabajar con la administración Trump siempre que los términos sean justos.
Zelensky dijo en X a última hora del jueves: “La parte estadounidense presentó puntos de un plan para poner fin a la guerra: su visión.
“Resumí nuestros principios clave. Acordamos que nuestros equipos trabajarán en los puntos para garantizar que todo sea genuino.
“Estamos preparados para un trabajo claro y honesto: Ucrania, Estados Unidos, nuestros socios europeos y globales”.
Se espera que mantenga conversaciones directas con Trump en los próximos días.
¿Qué habrá en el plan de paz de 28 puntos?
The Telegraph ha revelado todos los detalles de lo que se espera que incluya el plan de paz propuesto por Estados Unidos y Rusia.
Los principales puntos que favorecen Ucrania incluirles garantías de seguridad “confiables” y la creación de un paquete global para ayudar a reconstruir la nación devastada por la guerra.
Rusia También se tomarán medidas para garantizar que no volverán a invadir y se entregará la devolución completa de todos los rehenes y prisioneros.
Sin embargo, a Ucrania también se le pide que ceda en muchas cosas ante las últimas exigencias de Vlad.
No se les permitirá unirse a la OTAN y se les obligará a reducir su personal militar a sólo 600.000.
Otro punto clave que se cree que Putin ordenó a Trump incluir en el plan es hacer que Ucrania celebre elecciones dentro de los 100 días de paz.
Vlad y sus compinches han llamado repetidamente a Zelensky “ilegítimo” debido a que no hubo elecciones en Ucrania durante la guerra.
Putin también verá cómo Rusia se integra nuevamente a la economía global y se le levantan las sanciones.
También serán invitados nuevamente al grupo G7, llevándolo nuevamente al G8 estándar.
Los otros puntos principales mencionados tienen que ver con el territorio.
Como se informó anteriormente, se espera que Moscú solicite todo Donetsk.
Pero según el nuevo plan esbozado también quieren que Luhansk y Crimea sean reconocidas oficialmente como rusas.
En Kherson y Zaporizhzhia, la frontera será congelado basado en la corriente primera línea.
Si Ucrania acepta ceder la tierra en estas cinco regiones, Rusia renunciará a todos los demás territorios.
Muchos de estos puntos serán impugnados por Ucrania durante el próximo ronda de negociaciones.
Kyiv ya cuenta con el respaldo de Europa y Sir Keir Starmer anunció “la futuro Ucrania debe ser determinada por Ucrania”.
El plan de paz de 28 puntos de Trump…
THE Telegraph ha detallado lo que esperan que sea el plan de paz de 28 puntos:
- 1. Se confirmará la soberanía de Ucrania
- 2. Se concluirá un acuerdo de no agresión entre Rusia, Ucrania y Europa con todas las ambigüedades de los últimos 30 años resueltas.
- 3. Rusia aceptará no invadir los países vecinos y la OTAN no se expandirá más.
- 4. Rusia y la OTAN hablarán sobre seguridad global, mediadas por EE.UU.
- 5. Ucrania recibirá garantías de seguridad fiables
- 6. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se limitarán a 600.000 efectivos
- 7. Ucrania acepta no unirse a la OTAN
- 8. La OTAN acuerda no estacionar tropas en Ucrania
- 9. Aviones de combate europeos estarán estacionados en Polonia
- 10a. Estados Unidos recibirá compensación por una garantía
- 10b. Si Ucrania invade Rusia, perderá la garantía.
- 10c. Si Rusia invade Ucrania, se revocará el reconocimiento del nuevo territorio y todos los demás beneficios de este acuerdo.
- 10d. Si Ucrania lanza un misil contra Moscú o San Petersburgo sin motivo alguno, la garantía de seguridad quedará anulada
- 11. Ucrania puede ser miembro de la UE
- 12. Potente paquete de medidas implementado para ayudar a reconstruir Ucrania, incluida la creación de un Fondo de Desarrollo de Ucrania.
- Estados Unidos cooperará con Ucrania para reconstruir, desarrollar, modernizar y operar conjuntamente la infraestructura de gas de Ucrania.
- Esfuerzos conjuntos para rehabilitar áreas afectadas por la guerra para la restauración, reconstrucción y modernización de ciudades y áreas residenciales.
- Desarrollo de infraestructura y extracción de minerales y recursos naturales.
- El Banco Mundial desarrollará un paquete de financiación especial para acelerar estos esfuerzos
- 13a. Rusia se reintegrará a la economía global con el levantamiento de las sanciones a discutir
- 13b. Estados Unidos celebrará un acuerdo de cooperación económica a largo plazo para el desarrollo mutuo en las áreas de energía, recursos naturales, infraestructura, inteligencia artificial, centros de datos, proyectos de extracción de metales de tierras raras en el Ártico y otras oportunidades corporativas mutuamente beneficiosas.
- 13c. Rusia será invitada a reincorporarse al G8
- 14. Los fondos congelados se utilizarán de la siguiente manera:
- Se invertirán 100 mil millones de dólares en activos rusos congelados en esfuerzos liderados por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania.
- Estados Unidos recibirá el 50% de las ganancias de este emprendimiento
- Europa añadirá 100.000 millones de dólares para aumentar la cantidad de inversión disponible para la reconstrucción de Ucrania
- Se descongelarán los fondos europeos congelados
- El resto de los fondos rusos congelados se invertirá en un vehículo de inversión independiente entre Estados Unidos y Rusia que implementará proyectos conjuntos en áreas específicas.
- Este fondo tendrá como objetivo fortalecer las relaciones y aumentar los intereses comunes para crear un fuerte incentivo para no volver al conflicto.
- 15. Se establecerá un grupo de trabajo conjunto ruso-estadounidense sobre cuestiones de seguridad.
- 16. Rusia consagrará en la ley su política de no agresión hacia Europa y Ucrania
- 17. EE.UU. y Rusia acordarán ampliar la validez de los tratados sobre no proliferación y control de armas nucleares
- 18. Ucrania acepta ser un estado no nuclear
- 19. Se pondrá en marcha la central nuclear de Zaporizhzhya y la electricidad producida se distribuirá equitativamente entre Rusia y Ucrania.
- 20a. Ambos países se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas y la sociedad destinados a promover las diferentes culturas y eliminar el racismo y los prejuicios.
- 20b. Ucrania adoptará normas de la UE sobre tolerancia religiosa y protección de minorías lingüísticas
- 20c. Ambos países acordarán abolir todas las medidas discriminatorias y garantizar los derechos de los medios y la educación ucranianos y rusos.
- 20d. Toda ideología y actividades nazis deben ser rechazadas y prohibidas.
- 21a. Crimea, Luhansk y Donetsk serán reconocidas como rusas de facto
- 21b. Kherson y Zaporizhzhia quedarán congelados a lo largo de la línea de contacto
- 21c. Rusia cederá otros territorios acordados que controla fuera de las cinco regiones
- 21d. Las fuerzas ucranianas se retirarán de la parte de Donetsk que controlan actualmente, y esta zona de retirada se considerará una zona neutral desmilitarizada de amortiguamiento donde las fuerzas rusas no entrarán.
- 22. Rusia y Ucrania no cambiarán estos acuerdos territoriales por la fuerza.
- 23. Rusia no impedirá que Ucrania utilice el río Dnieper para actividades comerciales y se llegarán a acuerdos sobre el libre transporte de cereales a través del Mar Negro.
- 24a. Se establecerá un comité humanitario para resolver las cuestiones pendientes:
- 24b. Todos los prisioneros y cadáveres restantes se intercambiarán “todos por todos”.
- 24c. Todos los civiles detenidos y rehenes serán devueltos, incluidos los niños.
- 24d. Se implementará un programa de reunificación familiar
- 24e. Se tomarán medidas para aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto
- 25. Ucrania celebrará elecciones en 100 días
- 26. Todas las partes involucradas en este conflicto recibirán amnistía total por sus acciones durante la guerra y se comprometen a no realizar ningún reclamo ni considerar ninguna queja en el futuro.
- 27. Este acuerdo será jurídicamente vinculante y supervisado y garantizado por el Consejo de Paz.
- 28. Una vez que todas las partes acuerden este memorando, el alto el fuego entrará en vigor inmediatamente.