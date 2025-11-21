DONALD Trump espera que Ucrania firme un acuerdo de paz orquestado por Estados Unidos y Rusia el próximo fin de semana, según los informes.

Volodymyr Zelensky ha prometido negociar con Washington su plan de 28 puntos destinado a poner fin finalmente a la guerra, y ahora, según se informa, están apareciendo todos los detalles.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Washington y Moscú elaboraron un plan sin la ayuda de Kyiv – un documento que favorece en gran medida las demandas de Vladimir Putin.

Los líderes europeos incluso acusaron a Trump de intentar obligar a Kiev a “capitular” ante Rusia mediante la última propuesta de alto el fuego.

Se cree que varios puntos incluyen al ucraniano ejército siendo cortado a la mitad y entregando Donbass a los rusos.

Washington tiene la esperanza de que Kiev ponga por escrito los términos de paz y espera que Zelensky los firme antes del 27 de noviembre, que coincide con el Día de Acción de Gracias, informa el Financial Times.

FURIA DE RUSIA Francia critica el plan de Estados Unidos y Rusia mientras un general advierte que “perderemos a nuestros hijos” en la guerra

Rusia Luego se le entregará el plan revisado para que lo firme.

Se dice que Trump quiere que el proceso finalice a principios de diciembre.

Los funcionarios ucranianos dijeron al Financial Times que este cronograma se considera “agresivo” dentro de Kiev.

Creen que diciembre es demasiado pronto, ya que varios de los puntos de la propuesta entre Estados Unidos y Rusia cruzan las “claras líneas rojas” de Ucrania.

Pero Zelensky ha anunciado ahora que está dispuesto a trabajar con la administración Trump siempre que los términos sean justos.

Zelensky dijo en X a última hora del jueves: “La parte estadounidense presentó puntos de un plan para poner fin a la guerra: su visión.

“Resumí nuestros principios clave. Acordamos que nuestros equipos trabajarán en los puntos para garantizar que todo sea genuino.

“Estamos preparados para un trabajo claro y honesto: Ucrania, Estados Unidos, nuestros socios europeos y globales”.

Se espera que mantenga conversaciones directas con Trump en los próximos días.

¿Qué habrá en el plan de paz de 28 puntos?

The Telegraph ha revelado todos los detalles de lo que se espera que incluya el plan de paz propuesto por Estados Unidos y Rusia.

Los principales puntos que favorecen Ucrania incluirles garantías de seguridad “confiables” y la creación de un paquete global para ayudar a reconstruir la nación devastada por la guerra.

Rusia También se tomarán medidas para garantizar que no volverán a invadir y se entregará la devolución completa de todos los rehenes y prisioneros.

Sin embargo, a Ucrania también se le pide que ceda en muchas cosas ante las últimas exigencias de Vlad.

No se les permitirá unirse a la OTAN y se les obligará a reducir su personal militar a sólo 600.000.

Otro punto clave que se cree que Putin ordenó a Trump incluir en el plan es hacer que Ucrania celebre elecciones dentro de los 100 días de paz.

Vlad y sus compinches han llamado repetidamente a Zelensky “ilegítimo” debido a que no hubo elecciones en Ucrania durante la guerra.

Putin también verá cómo Rusia se integra nuevamente a la economía global y se le levantan las sanciones.

También serán invitados nuevamente al grupo G7, llevándolo nuevamente al G8 estándar.

Los otros puntos principales mencionados tienen que ver con el territorio.

Como se informó anteriormente, se espera que Moscú solicite todo Donetsk.

Pero según el nuevo plan esbozado también quieren que Luhansk y Crimea sean reconocidas oficialmente como rusas.

En Kherson y Zaporizhzhia, la frontera será congelado basado en la corriente primera línea.

Si Ucrania acepta ceder la tierra en estas cinco regiones, Rusia renunciará a todos los demás territorios.

kell no La furiosa hermana de Jack Osbourne ataca al ‘matón’ Kelly Brook después de la pelea de I’m A Celeb DOLOR DE MAMÁ Me arrestaron delante de mi hija por un mensaje de WhatsApp, £20.000 no borrarán el trauma

Muchos de estos puntos serán impugnados por Ucrania durante el próximo ronda de negociaciones.

Kyiv ya cuenta con el respaldo de Europa y Sir Keir Starmer anunció “la futuro Ucrania debe ser determinada por Ucrania”.