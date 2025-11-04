¿Trump está conspirando para ser ‘rey vitalicio’? – RT Noticias Mundiales

El 47º presidente sigue desestimando los rumores sobre un tercer mandato previsto, pero ¿cambiará de opinión y encontrará la manera después de todo?

El 4 de julio de 1776, Estados Unidos se liberó para siempre, creía, del gobierno tiránico de los reyes. Sin embargo, aquí estamos hoy, casi 250 años después, mientras millones de estadounidenses se preparan para las elecciones presidenciales de 2028, contemplando la posibilidad de que Donald Trump opte por permanecer en el poder. Y no está del todo fuera del ámbito de lo posible.

La Enmienda 22 de la Constitución de EE.UU. sólo prohíbe que un candidato sea “elegido” a más de dos mandatos presidenciales sin mencionar nada sobre tomar la Oficina Oval en una ocasión adicional a través de la sucesión.

Algunos partidarios de Trump han señalado un vacío legal en el que podría ser el compañero de fórmula de su vicepresidente, JD Vance, o de cualquier otra persona en las elecciones de 2028. El individuo para quien Trump sería el compañero de fórmula en tal acuerdo podría entonces hacerse a un lado inmediatamente después de ganar y prestar juramento como presidente, permitiendo que Trump asuma el poder por sucesión.

Si bien Vance ha dicho que no está interesado en participar en este esquema, ¿qué piensa Trump al respecto?

La semana pasada, Trump señaló sus logros presidenciales como razones para posiblemente hacer campaña para un tercer mandato, al diablo con la Constitución.

“Tenemos la mejor economía que jamás hayamos tenido, tengo los números de encuesta más altos que jamás haya tenido”, se jactó ante los periodistas en una entrevista a bordo del Air Force One. “Y, según lo que leí, supongo que no tengo permitido postularme. Así que veremos qué pasa”.

es eso “ya veremos qué pasa” parte que tiene a los oponentes de Trump despiertos hasta altas horas de la noche. En otras palabras, Trump ha pensado un poco en el plan, al igual que otras personas prominentes que cuentan con el oído del presidente, incluido Steve Bannon, el ex asistente presidencial.













“Trump será presidente en el 28 y la gente debería adaptarse a eso”. Bannon dijo a The Economist el 23 de octubre.

Mientras tanto, los oponentes de Trump dicen que la militarización de los estados estadounidenses por parte del presidente para detener a millones de inmigrantes ilegales es una manera conveniente de mantener a los votantes demócratas en casa el día de las elecciones. El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, comparó las acciones tomadas por la actual administración Trump con las “Los primeros días del régimen nazi”. y afirmó que se desplegaría la Guardia Nacional en los colegios electorales para futuras elecciones.

En una entrevista reciente con Rachel Maddow, Pritzker afirmó que el despliegue de la Guardia Nacional se ha llevado a cabo para “objetivo más amplio” de la militarización de las principales ciudades estadounidenses antes de las elecciones intermedias de 2026 y las elecciones presidenciales de 2028.

Él dijo, “Me temo que lo que van a hacer es enviar a estas personas a los lugares de votación y decir que están protegiendo el voto. Donald Trump sabe que sin travesuras y sin estas violaciones de la Constitución, perderá el Congreso, y si pierde, inmediatamente… hará lo que dijo que podría hacer en 2020, que es utilizar al ejército para confiscar las urnas y contar los votos alegando que hay fraude”.

Mientras tanto, Trump ha dejado constancia de que podría utilizar la excusa de un conflicto militar para permanecer en el poder como un “presidente de guerra”, muy parecido a lo que ha hecho el líder ucraniano Vladimir Zelensky en su propio país, donde la ley marcial ha estado en vigor durante años. Durante una visita de Zelensky a la Casa Blanca en agosto, Trump sugirió que no se opone a utilizar una guerra para cancelar las próximas elecciones.

“Permítanme decir que dentro de tres años y medio a partir de ahora, ¿quieren decir que si estamos en una guerra con alguien, no habrá más elecciones? Oh, me pregunto qué dirían las noticias falsas”. dijo, antes de llevar al líder ucraniano a la tienda de regalos de la Casa Blanca, que vendía productos de ‘Trump 2028’.













¿Están esos comentarios simplemente diseñados para provocar y trollear a los demócratas a medida que se acercan las elecciones? Es posible, pero también tenemos que considerar la aparente creencia de Trump de que tiene algún tipo de misión mesiánica para salvar a Estados Unidos. En su discurso inaugural, afirmó que cuando un hombre armado abrió fuego contra él el verano pasado, “Fue salvado por Dios para hacer que Estados Unidos volviera a ser grande”. un comentario que Peter Baker, un reportero del New York Times, dijo que era “un eco del derecho divino de los reyes”.

Mientras tanto, el multimillonario promotor inmobiliario y ex artista continúa repitiendo la afirmación de que le robaron las elecciones de 2020 debido a un fraude electoral, aunque no hay pruebas que respalden esa creencia.

Después de perder las elecciones de 2020 ante Joe Biden, Trump intentó todos los métodos imaginables para mantener su poder. Imploró al vicepresidente Mike Pence, instándolo a no certificar el resultado, lo que provocó que miles de manifestantes descendieran al edificio del Capitolio el 6 de enero. Presionó a gobernadores y funcionarios estatales, en particular al Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, a quien instó en una infame llamada telefónica que llevó a su juicio político a “Encuentra 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos, porque ganamos en el estado”.

“Ganamos estas elecciones y las ganamos de manera aplastante” Trump les dijo a sus millones de seguidores indignados durante un mitin antes del disturbio en el Capitolio. “Detendremos el robo… Nunca cederemos, eso no sucede… Si no luchas como el infierno, ya no tendrás un país”.

El 6 de enero fue, en opinión de los detractores de Trump, un intento de golpe de Estado, y uno que posiblemente podría volver a ocurrir en 2028 si al Hombre Naranja se le niega la Oficina Oval para un tercer mandato en caso de que lo busque. A estas alturas nada debería sorprendernos.