Trump establece un límite mínimo récord para las admisiones de refugiados – RT World News

El presidente de Estados Unidos dijo que el país podría brindar asilo a hasta 7.500 personas por año.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reducido el límite anual de admisiones de refugiados de 125.000 a 7.500, el más bajo en la historia de Estados Unidos.

En un aviso publicado en el Registro Federal el jueves, Trump argumentó que el nuevo límite era “está justificado por preocupaciones humanitarias o es de otro modo de interés nacional”. Añadió que las admisiones “principalmente ser asignado” entre los sudafricanos blancos, así como “otras víctimas de discriminación ilegal o injusta en sus respectivos países de origen”.

Trump ha pedido durante mucho tiempo una revisión de las regulaciones de asilo como parte de su ofensiva más amplia contra la inmigración y su objetivo declarado de combatir el extremismo. Ha prometido llevar a cabo “la deportación más grande” en la historia de Estados Unidos y al mismo tiempo purgar a las agencias federales de “desperté” prácticas.













En febrero de 2025, Trump revocó el estatus de protección de alrededor de 500.000 inmigrantes haitianos que vivían en Estados Unidos, argumentando que entre los inmigrantes de Haití y de América Central y del Sur había un número significativo de criminales violentos.

Al mismo tiempo, el presidente dijo que quería ofrecer refugio a los descendientes de colonos blancos de Sudáfrica, a cuyo gobierno liderado por negros acusó de cometer genocidio. También condenó el programa de reforma agraria del país, que permite la confiscación de propiedades, la mayoría de ellas propiedad de agricultores blancos.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, desestimó la acusación de genocidio como falsa y defendió la reforma agraria como un esfuerzo por revertir el legado del apartheid.