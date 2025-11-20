Trump firma proyecto de ley que libera archivos de Epstein – RT World News

El presidente de Estados Unidos se resistió anteriormente a la presión para hacer públicos los documentos, argumentando que los demócratas estaban utilizando el tema como un arma.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un proyecto de ley que exige que el Departamento de Justicia publique archivos de investigación relacionados con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein. La medida se produjo a pesar de que Trump inicialmente se opuso a la medida, diciendo que los demócratas estaban usando el caso Epstein para dañarlo políticamente.

Epstein, un financiero condenado por delitos sexuales en 2008 y acusado nuevamente en 2019 de tráfico de menores y dirección de una red sexual de menores, fue encontrado muerto en una celda de la cárcel de Manhattan ese año. Las autoridades dictaminaron que la muerte fue un suicidio, aunque se ha especulado que fue asesinado para evitar testimonios sobre numerosas figuras ricas e influyentes que podrían haber utilizado sus servicios.

En una declaración en Truth Social el miércoles, Trump etiquetó a Epstein como “un demócrata de toda la vida” y recordó que varias figuras demócratas –entre ellas el expresidente Bill Clinton– tenían vínculos con él.













Trump sugirió que “¡Quizás pronto se revele la verdad sobre estos demócratas y sus asociaciones con Jeffrey Epstein, porque ACABO DE FIRMAR EL LEY PARA PUBLICAR LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN!”

Continuó acusando a los demócratas de utilizar el tema para distraer la atención de lo que describió como logros de su administración. Añadió que la administración Biden “no pasó ni un solo archivo o página” relacionado con Epstein, y que el Departamento de Justicia ya había proporcionado al Congreso decenas de miles de documentos bajo su dirección.

“¡Este último engaño será contraproducente para los demócratas, tal como lo han hecho todos los demás!” concluyó.

La medida de Trump marcó un cambio con respecto a su posición anterior. Durante meses, instó a los republicanos de la Cámara de Representantes a bloquear la medida, argumentando que los demócratas estaban presionando para que se liberara para dañar su presidencia.

Trump ha sido mencionado anteriormente en varios materiales relacionados con Epstein, incluido un correo electrónico en el que el financiero afirmó que Trump “Sabía sobre las chicas.” La secretaria de prensa blanca, Karoline Leavitt, respondió diciendo que los correos electrónicos “no demostrar absolutamente nada”.

Tras la revelación, Trump ordenó una investigación sobre los vínculos de Epstein con destacados demócratas e instó a Los republicanos de la Cámara de Representantes votarán a favor de la publicación de los archivos de Epstein, “porque no tenemos nada que ocultar”. Tras el giro de 180 grados de Trump, la Cámara aprobó el proyecto de ley por 427 votos contra 1 y el Senado lo aprobó por unanimidad.