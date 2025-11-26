Trump insiste en que Putin está “haciendo concesiones” y Zelensky está “feliz” con las conversaciones de paz mientras los principales asesores de Estados Unidos se apresuran a viajar a Moscú y Kiev

DONALD Trump ha declarado que Vladimir Putin está “haciendo concesiones” y Volodymyr Zelensky está “contento” con los avances hacia un acuerdo de paz.

Se produce cuando el presidente de Estados Unidos canceló su propia fecha límite para el Día de Acción de Gracias y envió a sus principales enviados en una carrera de alto riesgo a Moscú y Kiev.

Hablando a bordo del Air Force One, Trump dijo que “estamos logrando avances” e insistió en que Moscú había acordado detener su avance – “y no toman más tierra”.

Don reveló que Ucrania estaba satisfecha con el avance de las conversaciones y dejó claro que su tiempo ya no corre.

Y añadió: “La fecha límite para mí es cuando termine. Y creo que todo el mundo está cansado de luchar en este momento”.

Trump también minimizó el revuelo por su borrador original de 28 puntos, apodado por Kiev y Europa “la lista de deseos del Kremlin”.

“Eso era sólo un mapa… No era un plan. Era un concepto”, explicó.

Aún así, insinuó que Rusia tiene la ventaja en el campo de batalla, sugiriendo que “de todos modos, parte del territorio de Ucrania podría ser adquirido por Rusia en los próximos meses”.

También describió las negociaciones sobre las fronteras como una tarea complicada pero necesaria, y añadió: “No se puede pasar por el medio de una casa… Es un proceso complicado”.

Semana de intensa diplomacia que finalmente podría poner fin a la guerra por Juliana Cruz Lima, reportera de noticias extranjeras En apenas unos días se ha desarrollado una FRANÉTICA y rápida campaña por la paz, con filtraciones, conversaciones nocturnas y duelos de misiones diplomáticas. Así es como se desarrolló la semana hasta este momento crítico: Una llamada filtrada enciende la alarma

Una transcripción publicada por Bloomberg mostró al enviado de Trump, Steve Witkoff, entrenando al asistente del Kremlin, Yuri Ushakov, sobre cómo Putin debería hablar con el presidente Trump sobre un plan de alto el fuego. La filtración generó preocupación en Washington, Kyiv y las capitales europeas. Los líderes europeos opinan

Los gobiernos europeos rechazaron cualquier acuerdo que recompense a Moscú. Ursula von der Leyen advirtió que socavar las fronteras “abre las puertas a más guerras mañana”. Macron dijo que las conversaciones se encontraban en un “momento crucial”. Plan de paz reescrito bajo presión

La propuesta original de Estados Unidos de 28 puntos, criticada por ser demasiado cercana a las demandas rusas, fue reducida a 19 puntos durante las tensas conversaciones en Ginebra. Funcionarios estadounidenses y ucranianos dijeron que habían llegado a un “entendimiento común”, aunque cuestiones clave siguen sin resolverse. Se intensifican las conversaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania

A puerta cerrada, los negociadores de las tres partes han mantenido llamadas y reuniones casi a diario. Los funcionarios estadounidenses dijeron que Ucrania aceptó los términos generales del plan revisado, aunque advirtieron que los puntos “delicados” aún necesitan mayor discusión. Enviados enviados a Moscú y Kyiv

El Kremlin confirmó que Witkoff viajará a Moscú la próxima semana para reunirse con Putin, junto con otros altos funcionarios de Trump. Trump también ordenó al secretario del Ejército, Dan Driscoll, que viajara a Kiev para conversar con el equipo de Volodymyr Zelensky. Trump cancela su fecha límite de Acción de Gracias

Trump abandonó su presión anterior para llegar a un acuerdo antes del Día de Acción de Gracias, diciendo que “la fecha límite para mí es cuando termine”. Insistió en que Rusia estaba “haciendo concesiones” y que Ucrania estaba “contenta” con el progreso.

Los enviados del Don en acción

Trump ahora está poniendo todo su peso detrás de una rápida carrera diplomática.

Su ayudante en jefe Steve Witkoff, que ya es un intermediario habitual con Putin, se dirige a Moscú la próxima semana y el Kremlin confirma que se reunirá con el déspota ruso.

Varios asesores de alto rango de Trump también se unirán a él.

Al mismo tiempo, el Secretario del Ejército, Dan Driscoll, será enviado a Ucrania para mantener conversaciones cruciales con el equipo de Volodymyr Zelensky.

Trump dijo que él, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y otros altos funcionarios serán informados sobre cada paso.

En su última publicación en Truth Social, Don dijo que espera reunirse con Zelensky y Putin “sólo cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o esté en sus etapas finales”.

Funcionarios estadounidenses dijeron que Kiev aceptó los aspectos generales del plan revisado, ahora reducido a 19 puntos después de una dura ronda de conversaciones en Ginebra.

El asesor de seguridad nacional de Ucrania, Rustem Umerov, dijo que Washington y Kiev habían llegado a un “entendimiento común sobre los términos básicos”, aun cuando aún quedan cuestiones “delicadas” que Trump y Zelensky deben resolver.

Detrás de escena, la diplomacia es cruda y tensa.

Una transcripción filtrada publicada por Bloomberg mostraba a Witkoff entrenando al asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, sobre cómo Putin debería presentar a Trump, consejo que la Casa Blanca desestimó como una “negociación estándar”.

El representante Don Bacon criticó a Witkoff, diciendo que “no se puede confiar en él”, mientras que Ushakov advirtió que las filtraciones tenían como objetivo dañar los lazos entre Estados Unidos y Rusia.

Trump no ha negado las tácticas. “Tiene que vender esto a Ucrania. Tiene que vender Ucrania a Rusia… Eso es lo que hace un negociador”, dijo.

Mientras tanto, Rusia continúa golpeando a Ucrania incluso cuando éste habla de paz.

Durante la noche, Moscú lanzó un ataque masivo con drones en Zaporizhzhia, hiriendo al menos a siete personas e incendiando bloques residenciales.

Rusia debe pagar un precio por esta guerra Por Jerome Starkey, editor de defensa DONALD Trump no es un hombre de detalles. Quiere un acuerdo a cualquier precio (siempre que no pague por ello) para poner fin a la guerra en Ucrania. No parece importarle si esto obstaculiza a Ucrania, humilla a Europa y recompensa la agresión rusa. No parece importarle si es redactado por Rusia, pisotea a la OTAN y alienta a tiranos de todas partes a tomar tierras vecinas por la fuerza. (Cuidado con Taiwán). Esos son detalles. Detalles menores. A menos, por supuesto, que seas Europa o Ucrania. En cuyo caso son fundamentales. Cualquier persona en su sano juicio que entienda la guerra quiere un alto el fuego ayer. Pero importa cómo termine esta guerra. Tanto para la supervivencia de Ucrania como para evitar una futura guerra en Europa. Hay que disuadir a Rusia. Debe pagar el precio de esta guerra y saber que la factura de la próxima será mayor. Deberíamos tomarlo con cautela cuando los funcionarios estadounidenses dicen que el acuerdo está cerrado, salvo por algunos “detalles menores”. Estos detalles menores son “cuestiones importantes” en palabras del presidente de Finlandia, Alex Stubb. El presidente Zelensky dijo ayer que todavía queda “mucho trabajo” por hacer. De hecho, estos detalles menores son 44.000 millas cuadradas – alrededor del 20 por ciento del territorio de Ucrania – un área del tamaño de Escocia, Gales e Irlanda del Norte juntas. Se trata de cuestiones como quién controla Crimea, el Donbás y las ocupadas Zaporizhzia y Kherson. Son preguntas como quién garantiza la seguridad de Ucrania contra una tercera invasión rusa. Ucrania quiere la paz más que nadie. Pero no la paz a cualquier precio. Quiere una paz que dure. Rusia quiere una conquista.

Los funcionarios de Kiev dicen que Rusia ha intensificado los ataques en todo el país, y Zelensky informó que se lanzaron 22 misiles y 440 drones en una sola noche.

Mientras tanto, Ucrania incendió una de las armas más secretas de Rusia en un ataque nocturno que arrasó uno de los principales centros de aviación del Kremlin.

Las imágenes muestran el raro avión láser A-60 envuelto en bolas de fuego en el complejo de aviación Taganrog en Rostov después de que las explosiones azotaran el lugar.

Los líderes europeos, recelosos de cualquier acuerdo que recompense a Moscú, están observando de cerca.

Ursula von der Leyen elogió los esfuerzos de Estados Unidos, pero advirtió que legitimar los cambios fronterizos “abre las puertas a más guerras mañana”.

Emmanuel Macron dijo que las negociaciones se encuentran en una “coyuntura crucial” y deben evitar cualquier resultado que se convierta en una “capitulación de Ucrania”.