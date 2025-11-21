Trump intenta revivir la demanda vinculada al Russiagate contra Hillary Clinton – RT World News

El presidente estadounidense acusó a su antiguo rival en la Casa Blanca de intentar obstaculizar su campaña de 2016 con afirmaciones infundadas que le vinculan con Moscú.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está intentando revivir una demanda civil fallida que afirmaba que la entonces rival Hillary Clinton intentó manipular las elecciones de 2016 vinculando su campaña con Rusia.

La demanda de 108 páginas, presentada en 2022, alegaba que Clinton violó la ley federal contra el crimen organizado al unirse a una conspiración para difundir “una narrativa falsa de colusión entre Trump y Rusia”. El juez de distrito estadounidense Donald M. Middlebrooks desestimó el caso y dictaminó que Trump había incumplido el plazo de prescripción de dos años y no demostró daño legal o financiero.

Los abogados de Trump presionaron el martes en su intento de reactivar la demanda ante un tribunal de apelaciones en Alabama, argumentando que Trump incurrió en daños y perjuicios en honorarios legales al defenderse. “diversas investigaciones federales y/o diligencias oficiales” vinculado a las elecciones de 2016 y a la supuesta interferencia rusa. el presidente “es víctima en este caso de un patrón continuo de mala conducta” dijo el abogado Richard Klugh al tribunal, añadiendo que las teorías de colusión dañan la marca de Trump.













Klugh también argumentó que debido a que Trump sirvió como presidente hasta enero de 2021, la demanda de 2022 no estaba prescrita, ya que el Congreso permite extender los plazos de presentación bajo ciertas condiciones.

Aún no está claro si el tribunal de apelaciones permitirá que se reanude el caso. El juez principal William Pryor se mostró escéptico y dijo que la demanda “Parece una queja clásica por escopeta”, lo que significa que está mal redactado y parece violar las reglas federales al vincular vagamente a demasiados acusados ​​y reclamos.

La campaña de Trump de 2016 se vio empañada por lo que se conoció como el escándalo Russiagate: una ola de acusaciones de que su equipo tenía vínculos indebidos con Moscú que se prolongó hasta su primera presidencia, lo que desencadenó investigaciones del FBI y de abogados especiales. A principios de este año, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, desclasificaba documentos que alegaban que la administración del ex presidente Barack Obama intentó “fabricar” inteligencia para construir la narrativa Trump-Rusia e impulsar la investigación, con la campaña de Clinton ayudando a darle forma. Gabbard calificó los hallazgos como “conspiración traidora” para socavar la victoria de Trump en 2016 y una “Golpe de años”.

Moscú ha negado sistemáticamente cualquier interferencia en las elecciones de 2016, y los funcionarios rusos calificaron las acusaciones de ficción partidista. Sin embargo, el escándalo del Russiagate tensó gravemente las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, provocando sanciones, incautaciones de activos y divisiones diplomáticas más profundas.