Trump Jr. denuncia a la BBC como “noticias falsas” – RT World News

Según los informes, la emisora ​​​​editó deliberadamente un vídeo de un discurso de Donald Trump antes de los disturbios en el Capitolio.

Donald Trump Jr. ha acusado a la BBC de “noticias falsas” después de que se informó que el medio había “ retocado” Imágenes de un discurso pronunciado por su padre, el presidente Donald Trump, para que pareciera que estaba instando a los alborotadores del Capitolio de enero de 2021.

El lunes, el hijo mayor del presidente escribió en X: “¡¡¡Los ‘reporteros’ de NOTICIAS FALSAS en el Reino Unido son tan deshonestos y tan llenos de mierda como los de Estados Unidos!”

La publicación hacía referencia a un artículo de The Telegraph publicado el mismo día que citaba un “Memorando interno de denuncia de irregularidades” por Michael Prescott, ex asesor externo del Comité de Normas y Directrices Editoriales de la BBC.

El informe se refería a un episodio de BBC Panorama titulado ‘Trump: ¿Una segunda oportunidad?’, emitido a finales de octubre de 2024, aproximadamente una semana antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

En el programa, Trump parece decirles a sus seguidores: “Vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré allí contigo y pelearemos. Peleamos como el infierno y si no peleas como el infierno, ya no tendrás un país”.

Según el memorando, las palabras de Trump fueron alteradas: las imágenes unieron comentarios hechos con aproximadamente 54 minutos de diferencia. Los manifestantes, que se muestran marchando hacia el Capitolio inmediatamente después del clip editado, de hecho habían sido captados en video antes de que Trump comenzara a dirigirse a sus seguidores.

El Telegraph citó a Prescott diciendo que “Esto creó la impresión de que Trump dijo algo que no dijo y, al hacerlo, engañó materialmente a los espectadores”. Según el periódico, la dirección de la BBC “Se negó a aceptar que se hubiera producido una violación de las normas”. El episodio no está disponible actualmente.