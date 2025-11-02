Trump lanza dura advertencia a Nigeria amenazando con una acción militar con “armas encendidas”

DONALD Trump ha amenazado con acciones militares contra Nigeria, acusando a la nación de África Occidental de permitir el “asesinato de cristianos” por parte de extremistas islamistas.

Los comentarios de Trump se produjeron apenas un día después de que agregara a Nigeria a la lista estadounidense de “Países de especial preocupación” por la libertad religiosa.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

En una publicación en su plataforma de redes sociales, Truth Social, el ex presidente de los EE. UU. escribió: “Si el gobierno nigeriano continúa permitiendo la matanza de cristianos, los EE. UU. detendrán inmediatamente toda ayuda y asistencia a Nigeria, y es muy posible que entren en ese país ahora deshonrado, ‘con armas de fuego’, para eliminar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades.

“Por la presente instruyo a nuestro Departamento de Guerra a prepararse para una posible acción.

“¡Si atacamos, será rápido, cruel y dulce, tal como los matones terroristas atacan a nuestros AMADOS cristianos!

“ADVERTENCIA: ¡SERÁ MEJOR QUE EL GOBIERNO NIGERIANO SE MUEVE RÁPIDO!”

Estos comentarios representan una escalada después de meses de presión por parte de legisladores estadounidenses conservadores que afirman que los cristianos en Nigeria se enfrentan a un “genocidio”.

Las organizaciones cristianas y evangélicas se han hecho eco de esas afirmaciones, que también han ganado fuerza entre los políticos de extrema derecha en Europa.

“El cristianismo allí enfrenta una amenaza existencial”, dijo Trump.

En una publicación anterior, dijo: “Los islamistas radicales son responsables de esta matanza en masa.

“Cuando los cristianos, o cualquier otro grupo, son masacrados como es el caso en Nigeria (3.100 frente a 4.476 en todo el mundo), ¡hay que actuar!”.

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, respondió rápidamente, rechazando las acusaciones de Trump.

“La libertad religiosa y la tolerancia han sido un principio fundamental de nuestra identidad colectiva y siempre lo serán”, dijo Tinubu.

“Nigeria se opone a la persecución religiosa y no la fomenta.

“Nigeria es un país con garantías constitucionales para proteger a los ciudadanos de todas las religiones”.

Kimiebi Ebienfa, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria, reafirmó esa posición: “El Gobierno Federal de Nigeria seguirá defendiendo a todos los ciudadanos, independientemente de su raza, credo o religión.

“Al igual que Estados Unidos, Nigeria no tiene otra opción que celebrar la diversidad, que es nuestra mayor fortaleza”.

La advertencia de Trump sigue a una reciente apelación del senador estadounidense Ted Cruz, quien instó al Congreso a etiquetar a África como un violador de la libertad religiosa, citando lo que describió como “asesinato en masa cristiano”.

Nigeria, la nación más poblada de África con 220 millones de habitantes, ha enfrentado durante mucho tiempo graves desafíos de seguridad.

En el noreste, la insurgencia Boko Haram –activa desde 2009– ha matado a más de 40.000 personas y desplazado a más de dos millones, según estimaciones de las Naciones Unidas.

Aunque debilitados, Boko Haram y su grupo escindido, el Estado Islámico Provincia de África Occidental (ISWAP), continúan perpetrando ataques.

Ambos grupos han atacado no sólo a los cristianos sino también a los musulmanes que consideran insuficientemente devotos.

En otros lugares, la violencia entre los pastores fulani, en su mayoría musulmanes, y las comunidades agrícolas, a menudo cristianas, sigue siendo frecuente en el centro de Nigeria.

Estos enfrentamientos a menudo se presentan como conflictos religiosos, aunque en gran medida se derivan de disputas por tierras y recursos.

A mediados de octubre, el asesor de Trump para África, Massad Boulous, reconoció que los yihadistas estaban “matando a más musulmanes que cristianos”.

REDUCTOR DE COSTOS John Lewis lanza la oferta anticipada del Black Friday un MES antes con hasta £ 300 de descuento HISTORIA DE ESPÍAS Pistas reveladoras que los TRAMPOS usan para detectarte leyendo en secreto sus textos y fotografías poco fiables

Nigeria está dividida aproximadamente en partes iguales entre un norte de mayoría musulmana y un sur predominantemente cristiano.

Es una nación que lucha por mantener la estabilidad en medio de su complejo panorama religioso y étnico.