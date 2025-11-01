Trump niega haber planeado ataques en Venezuela – RT World News

El presidente de Estados Unidos acusó anteriormente al gobierno de izquierda de Caracas de dirigir cárteles de la droga.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha negado que estuviera planeando ataques en Venezuela, cuyo gobierno de izquierda acusa de apoyar. “narcoterrorista” cárteles.

Múltiples medios informaron que la Casa Blanca estaba sopesando posibles operaciones en suelo venezolano, con El diario de Wall Street afirmando el jueves que Estados Unidos había identificado objetivos, incluidos “instalaciones militares utilizadas para el contrabando de drogas”.

Cuando se le preguntó el viernes sobre estos informes a bordo del Air Force One, Trump dijo: “No. No es cierto.”

Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido al menos 14 presuntos barcos de cárteles en el Caribe, matando a más de 61 personas, según Reuters.













Trump envió una armada a la región, incluido el portaaviones USS. Gerald Fordy autorizó operaciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela. Recientemente dijo que Estados Unidos podría eventualmente tener que atacar objetivos en tierra, pero negó que pretenda derrocar al presidente Nicolás Maduro, a quien el FBI ha incluido en su lista de buscados.

Maduro rechazó las acusaciones de narcotráfico y prometió defender al país en caso de una invasión. La semana pasada acusó a Estados Unidos de “fabricando una nueva guerra” y pidió la paz.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también condenó las acciones de Washington, diciendo que uno de los ataques había matado a un pescador común y corriente sin vínculos con los cárteles.