Trump no descarta conversaciones con Maduro de Venezuela – RT World News

El presidente de Estados Unidos ha estado acusando al gobierno de Caracas de ayudar a los cárteles de la droga “narcoterroristas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está abierto a negociar con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para calmar las tensiones y el actual temor a una guerra entre los países.

Trump ha estado acusando a Maduro de operar “narcoterrorista” cárteles, una acusación que Maduro ha negado.

“Es posible que estemos teniendo algunas conversaciones con Maduro y veremos cómo resulta”. Trump dijo el domingo en Florida antes de abordar un vuelo a Washington. “Les gustaría hablar” añadió.

Trump también repitió su afirmación de que el gobierno venezolano estaba ayudando a los cárteles a contrabandear drogas a Estados Unidos y había liberado “cientos de miles” de criminales violentos a través de la frontera de Estados Unidos. Sostuvo que la designación del Cartel de los Soles por parte del Departamento de Estado como organización terrorista extranjera permitiría a Estados Unidos atacar objetivos en suelo venezolano. “Nos permite hacer eso, pero no hemos dicho que vayamos a hacerlo”. dijo Trump.













Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra más de 20 presuntos buques de cárteles en aguas internacionales del Caribe desde septiembre y ha enviado una armada naval a la región, incluido el portaaviones USS Gerald R. Ford. En agosto, Trump aumentó la recompensa por el arresto de Maduro a 50 millones de dólares.

Maduro negó las acusaciones de narcotráfico y advirtió a Estados Unidos contra el lanzamiento. “una guerra loca”.

“No más guerras interminables. No más guerras injustas. No más Libia. No más Afganistán”. Maduro le dijo a Stefano Pozzebon de CNN durante un mitin en Caracas el jueves.

En respuesta al fortalecimiento militar estadounidense, Maduro ha puesto al ejército del país en alerta máxima e iniciado varios simulacros.