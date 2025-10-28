Trump ofrece ‘todo lo que quieras’ al nuevo primer ministro de Japón – RT World News

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido un amplio apoyo a Japón y a su nuevo primer ministro, Sanae Takaichi, en medio de la intensificación de la rivalidad con China en el Indo-Pacífico.

Trump elogió a Japón como “un aliado al nivel más fuerte” durante su visita a Tokio el martes, señalando que el antiguo aliado de Estados Unidos estaba dispuesto a comprar “una gran cantidad de equipo militar nuevo” y expresando confianza en que las relaciones bilaterales se conviertan en “Más fuerte que nunca”.

“Solo quiero hacerles saber: cada vez que tengan alguna pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que quieran, cualquier favor que necesiten, cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a Japón, estaremos allí”. dijo Trump.

Takaichi, un conservador de línea dura que asumió el cargo la semana pasada, agradeció a Trump por mediar en una disputa entre Tailandia y Camboya y por su “compromiso inquebrantable con la paz y la estabilidad” en la región.













Los líderes también firmaron un acuerdo de cooperación sobre tierras raras y minerales críticos, así como el compromiso de trabajar hacia un “nueva edad de oro” de la alianza entre Estados Unidos y Japón. Trump firmó un acuerdo similar con Australia a principios de este mes, destinado a contrarrestar el dominio de China en el mercado de tierras raras.

Japón ha acogido a tropas estadounidenses desde el final de la Segunda Guerra Mundial y sigue siendo uno de los mayores compradores de armas estadounidenses. En los últimos años, Tokio ha aumentado su presupuesto de defensa y ha comenzado a armar a su armada con misiles de crucero de largo alcance.

Estados Unidos, Japón y Corea del Sur realizan regularmente ejercicios navales conjuntos, lo que generó la condena de China y Corea del Norte, quienes consideran tales maniobras como provocativas.