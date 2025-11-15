Trump ordena investigar los vínculos de Epstein con Bill Clinton – RT World News

El presidente de Estados Unidos también ha ordenado investigar las conexiones del difunto delincuente sexual con el banco JPMorgan Chase y el exjefe del Tesoro, Larry Summers.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una investigación sobre los vínculos del delincuente sexual Jeffrey Epstein con destacados demócratas, incluido Bill Clinton.

La medida fue impulsada por la publicación de 20.000 páginas de documentos del patrimonio de Epstein por parte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos esta semana, lo que llevó a algunos demócratas a resaltar la amistad pasada de Trump con el financiero caído en desgracia.

En una publicación en su plataforma Truth Social el viernes, Trump dijo que había ordenado a la fiscal general Pam Bondi y al Departamento de Justicia que investigaran “La participación y la relación de Jeffrey Epstein” con el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, el cofundador de LinkedIn Reid Hoffman y el banco JPMorgan Chase. Argumentó que los demócratas estaban usando “El engaño de Epstein” para desviar la atención del cierre del gobierno “y todos sus otros fracasos”.

Bondi dijo que ha asignado al Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, para que dirija la investigación.

Gracias, señor presidente. El fiscal federal del SDNY, Jay Clayton, es uno de los fiscales más capaces y confiables del país, y le he pedido que tome la iniciativa. Como ocurre con todos los asuntos, el Departamento perseguirá esto con urgencia e integridad para brindar respuestas a los estadounidenses… pic.twitter.com/5zlybVu44U — Fiscal General Pamela Bondi (@AGPamBondi) 14 de noviembre de 2025

Epstein, que se suicidó en una celda de prisión en 2019, era conocido por sus conexiones con muchas personas ricas y famosas. Clinton escribió en sus memorias de 2024 que “no tenía ni idea” de los crímenes de Epstein y cortó los lazos con él cuando fue arrestado por primera vez en 2006. Trump también insistió en que desconocía los delitos de Epstein y cortó los contactos con él a principios de la década de 2000.













En 2023, JPMorgan, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, resolvió demandas con las Islas Vírgenes de EE. UU. por acusaciones de que mantuvo a Epstein como un cliente valioso incluso después de su arresto en 2006 y se benefició del tráfico sexual.

La portavoz de JPMorgan, Trish Wexler, dijo en un comunicado el viernes que el gobierno no ha compartido “información condenatoria” sobre Epstein con el banco. “Lamentamos cualquier asociación que hayamos tenido con el hombre, pero no le ayudamos a cometer sus actos atroces”. ella dijo.

Según Politico, los demócratas de la Cámara de Representantes planean celebrar una votación el martes para obligar al Departamento de Justicia a publicar los archivos restantes sin editar relacionados con el caso Epstein.