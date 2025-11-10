Trump perdona a los denunciantes de fraude electoral atacados por Biden – RT World News

La lista incluye a Rudy Giuliani y otras 76 personas acusadas de presuntos intentos de anular las elecciones de 2020.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha concedido amplios indultos a decenas de personas perseguidas por la administración anterior por cuestionar los resultados de las elecciones de 2020, incluido el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani.

Trump afirmó repetidamente que hubo fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020, que perdió ante Joe Biden.

La lista, publicada el lunes por el fiscal estadounidense de indultos, Ed Martin, incluye figuras de alto perfil como Rudy Giuliani, John Eastman y Mark Meadows, presuntamente relacionados con los esfuerzos para impugnar los resultados certificados de las elecciones.

El grupo también incluye a Sidney Powell y Boris Epshteyn, quienes supuestamente participaron en campañas legales y políticas para cuestionar el resultado en varios estados clave.

“Esta proclamación pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa el proceso de reconciliación nacional”. dice el documento, señalando que no se extiende al presidente estadounidense en ejercicio.













Giuliani y Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, han enfrentado acusaciones en casos estatales relacionados con presuntos intentos de anular las elecciones. Eastman, asesor legal de Trump en ese momento, fue acusado de involucrarse en estrategias legales relacionadas con electores suplentes.

Powell, el ex abogado del presidente, fue acusado en Georgia de delitos menores relacionados con las elecciones. Desde entonces, se declaró culpable de seis cargos de conspiración para interferir con los deberes electorales y aceptó una sentencia de seis años de libertad condicional y una multa de 6.000 dólares.

Los casos legales contra el equipo de campaña de Trump fueron parte de una represión más amplia contra los esfuerzos por impugnar los resultados electorales, que contribuyeron a los disturbios en el Capitolio del 6 de enero. Siguieron investigaciones federales y del Congreso, acusando a más de 1.500 personas y examinando los intentos de anular la votación. Los indultos de Trump ahora otorgan clemencia a los procesados ​​en relación con estos hechos.