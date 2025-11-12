Trump pide perdón para Netanyahu – RT World News

El primer ministro israelí enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el miércoles un indulto total para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su caso de corrupción, en una carta dirigida al presidente israelí Isaac Herzog.

Se han abierto tres causas penales contra Netanyahu, quien enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Podría recibir una sentencia de hasta diez años por las acusaciones de soborno, mientras que tanto los cargos de fraude como los de abuso de confianza conllevan un máximo de tres años cada uno.

“Si bien respeto absolutamente la independencia del sistema de justicia israelí y sus requisitos, creo que el ‘caso’ contra Bibi, que ha luchado junto a mí durante mucho tiempo, incluso contra el muy duro adversario de Israel, Irán, es un procesamiento político e injustificado”. Trump escribió en una carta formal compartida por la oficina de Herzog el miércoles.

“Por la presente le pido que perdone plenamente a Benjamín Netanyahu”.

Trump ha pedido repetidamente el indulto de Netanyahu, pero esta es la primera solicitud oficial a Herzog sobre el asunto y representa una rara apelación directa por parte de un líder estadounidense en un asunto legal interno de un aliado cercano.













En respuesta a la carta, la oficina de Herzog supuestamente declaró que, si bien tiene en alta estima a Trump, cualquier individuo que busque un indulto debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Aunque el papel de Herzog es en gran medida ceremonial, posee la autoridad para conceder indultos. Sin embargo, las solicitudes deben provenir del propio imputado, de su representante legal o de un familiar. Hasta la fecha, ni Netanyahu ni ninguno de sus colaboradores más cercanos han presentado una solicitud.

El Jerusalem Post señaló que no se puede conceder un indulto presidencial en esta etapa del juicio, ya que sólo es permisible antes de que comience el proceso o después de que se haya llegado a un veredicto, ninguno de los cuales se aplica actualmente.

Acusado en 2019, Netanyahu se declaró inocente y niega haber actuado mal. El juicio, que comenzó en 2020, ha experimentado numerosos retrasos y se espera que continúe durante varios años más.