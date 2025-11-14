Trump podría ordenar ataques contra Venezuela “en los próximos días” mientras aumenta la presión sobre el tirano socialista Nicolás Maduro

DONALD Trump ha entrado de lleno en pie de guerra, declarando la Operación Lanza del Sur mientras altos funcionarios militares advierten que podría ordenar ataques contra Venezuela “en los próximos días”.

Washington ahora está dando señales claras de que la ventana para el tirano Nicolás Maduro se está cerrando rápidamente, y Estados Unidos ahora se está preparando abiertamente para la confrontación.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

CBS News informa que altos funcionarios militares, encabezados por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, guiaron a Trump a través de nuevas opciones de ataque el miércoles, incluidos ataques terrestres, en una sesión altamente secreta en la Casa Blanca.

Las fuentes dijeron a la cadena que no se ha tomado una decisión final, pero la planificación es real, activa y acelerada.

La comunidad de inteligencia contribuyó a esos planes, aunque la DNI Tulsi Gabbard estaba en el extranjero.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también se encontraba fuera del país.

Lea más sobre Trump vs Maduro MIEDOS DE GUERRA Venezuela ordena una ‘movilización masiva’ de militares tras la llegada del buque de guerra estadounidense

El vacío no hizo más que aumentar la sensación de que se está generando impulso entre bastidores.

Fuera de la sala de reuniones, el hardware ya está instalado.

El USS Gerald Ford, el portaaviones más grande y avanzado de Estados Unidos, ha pasado al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos.

Se une a destructores, aviones de combate, equipos de operaciones especiales y F-35 ya posicionados en avanzada, en una flotilla destinada a la guerra.

Washington también ha estado ocupado ejerciendo su poder de fuego, ya que las fuerzas estadounidenses ya han atacado al menos 21 presuntos buques de narcotráfico en dos meses.

Los ataques mataron a más de 80 personas en todo el Caribe y el Pacífico oriental.

Dos supervivientes fueron repatriados y uno fue puesto en libertad por falta de pruebas.

Hegseth, hablando en una cumbre de defensa en Indiana, dejó claro que la administración ve estos ataques como un anticipo de lo que vendrá después.

Dijo: “Mi consejo para las organizaciones terroristas extranjeras es que no se suban a un barco.

“Si traficas con drogas… te encontraremos y te mataremos”.

Horas más tarde, Hegseth puso nombre a la campaña.

“El presidente Trump ordenó actuar y el Departamento de Guerra está cumpliendo”, publicó en X.

“Hoy anuncio la Operación LANZA SUR… esta misión defiende nuestra Patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro Hemisferio y asegura nuestra Patria… El Hemisferio Occidental es el vecino de Estados Unidos, y lo protegeremos”.

El resurgimiento de la etiqueta de “Departamento de Guerra”, retirada hace mucho tiempo, no fue casualidad, lo que indica que la administración ve esto como una cruda competencia de fuerza, no como diplomacia.

Los funcionarios estadounidenses dicen que Southern Spear tiene como objetivo desmantelar las redes de cárteles y milicias que, según Washington, sostienen el control de Maduro sobre el poder.

Maduro moviliza tropas

Mientras tanto, Caracas está luchando.

El ejército de Venezuela lanzó su mayor ejercicio en años, con 200.000 soldados desplegados en todo el país, mientras la Marina de los EE. UU. se acercaba a sus costas.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, acusó a Washington de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales en el mar.

“Están asesinando a personas indefensas… ejecutándolas sin el debido proceso”, dijo en la televisión estatal.

El dictador Maduro está pintando la postura de Estados Unidos como un preludio al cambio de régimen.

Padrino advirtió que cualquier ataque estadounidense chocaría con una “comunidad unida para defender a esta nación, hasta la muerte”.

El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, fue más allá: suspendió el intercambio de inteligencia con Estados Unidos mientras continúen los ataques a barcos, calificándolos de ilegales y perjudiciales para los derechos humanos.

Las opciones de Trump

Detrás de escena, los asesores han estado sopesando todo, desde ataques de largo alcance hasta incursiones de operaciones especiales dirigidas al círculo íntimo de Maduro, aunque sus leales hacen de esa una apuesta de alto riesgo.

Las acciones encubiertas ya están autorizadas, pero los expertos dicen que no hay insurgencia esperando a levantarse.

GIRO DE FEUD DE TURBO El hermano de Adam Peaty arrestado por amenazas de despedida de soltero enviadas a un atleta olímpico HORROR DE CHOCOLATE Los compradores de Tesco critican el precio “repugnante” de las latas Quality Street de 750 g

Y aunque sobre el papel existe una invasión a gran escala, se la considera políticamente radiactiva y militarmente castigadora en un país tan vasto y fortificado como Venezuela.

Trump no ha dado la cara. Pero con el grupo de ataque del portaaviones Ford en posición y la Operación Lanza del Sur lanzada formalmente, Washington ha dejado claro que está preparado para atacar con fuerza y ​​pronto.