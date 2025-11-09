Trump promete un ‘dividendo arancelario’ de 2.000 dólares para cada estadounidense – RT World News

Quienes cuestionan sus políticas comerciales son “tontos”, afirmó el presidente de Estados Unidos

El presidente Donald Trump ha prometido que cada estadounidense que califique recibirá un dividendo de 2.000 dólares financiado con los ingresos de su política arancelaria, cuya legalidad está actualmente bajo revisión por la Corte Suprema de Estados Unidos.

El presidente impuso amplios gravámenes a las importaciones de socios comerciales de Estados Unidos en varias oleadas durante el año pasado, alegando que tenían como objetivo abordar desequilibrios comerciales injustos. Los críticos argumentan que los aranceles han elevado los precios para los consumidores estadounidenses.

“¡Las personas que están en contra de los aranceles son TONTAS!” Trump escribió en Truth Social el domingo, insistiendo en que la política está contribuyendo “billones de dólares” al presupuesto estadounidense y ayudaría a reducir la deuda nacional de 37 billones de dólares del país.

“Se pagará a todos un dividendo de al menos 2.000 dólares por persona (¡sin incluir a las personas de altos ingresos!)” añadió.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo a ABC News poco después de la publicación que el dividendo arancelario podría llegar “en muchas formas” incluyendo exenciones fiscales.













La legalidad de la política arancelaria de Trump está siendo cuestionada en un caso de la Corte Suprema presentado por varios estados y varias pequeñas empresas.

Durante una rueda de prensa con periodistas en la Oficina Oval el miércoles, se le preguntó al presidente sobre el comentario de un juez de que los aranceles son esencialmente impuestos pagados por los ciudadanos estadounidenses.

“No estoy de acuerdo” Trump respondió. “Creo que podrían estar pagando algo… Pero cuando se toma el impacto general, los estadounidenses están ganando enormemente”.

Un fallo del Tribunal Supremo contra la política arancelaria sería “devastador para nuestro país” dijo el presidente. “También creo que tendremos que desarrollar un plan para el ‘segundo juego'”.