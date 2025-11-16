Trump quiere que despidan a otro presentador nocturno – RT World News

Seth Meyers de NBC sufre un caso incurable de “síndrome de trastorno de Trump”, afirmó el presidente de Estados Unidos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la NBC que despida al presentador nocturno Seth Meyers después de que el comediante de izquierda atacara al presidente de los Estados Unidos en su programa.

En el último episodio de Late Night with Seth Meyers, que se emitió el jueves, el presentador etiquetó a Trump como “El presidente más impopular de todos los tiempos”. Citó una encuesta que decía que la aprobación del líder estadounidense era de sólo el 33%, cayendo un 10% desde marzo.

Según Meyers, “una porción considerable” de los partidarios del presidente en el Partido Republicano han conseguido “frustrado” con Trump debido a su defensa de las visas H1-B para trabajadores extranjeros en una entrevista reciente en Fox New y su renuencia a cumplir su promesa de revelar los archivos de Epstein.

Trump criticó al presentador de NBC en una publicación en su plataforma Truth Social el domingo, acusando al comediante de “sufre un caso incurable de síndrome de trastorno de Trump (TDS)”.

Según el presidente, Meyers estaba “en una ira incontrolable, probablemente debido al hecho de que su ‘programa’ es un DESASTRE de ratings”.













“Aparte de todo lo demás, Meyers no tiene talento y NBC debería despedirlo INMEDIATAMENTE”. él escribió.

Trump ha atacado a los presentadores nocturnos que se burlaron de él en muchas ocasiones desde su regreso a la Casa Blanca. En junio, celebró la cancelación del programa de Stephen Colbert por parte de CBS e insistió en que Jimmy Kimmel de ABC y Jimmy Fallon de NBC deberían ser los siguientes.

El programa de Kimmel fue suspendido en septiembre después de que el jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, advirtiera que ABC podría perder su licencia por los comentarios del comediante sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk a principios de ese mes. Kimmel acusó a Trump de falta de empatía y afirmó que los republicanos estaban utilizando la muerte de Kirk para “ganar puntos políticos”.

Los demócratas reaccionaron a la suspensión de Jimmy Kimmel Live! acusando al presidente de tomar medidas drásticas contra la libertad de expresión. “Silenciar a los críticos a través del poder gubernamental es el manual de los regímenes autoritarios” Dijo el representante Yassamin Ansari de Arizona.

La emisora ​​decidió volver a emitir el programa de Kimmel una semana después, lo que enfureció a Trump, quien prometió que “Vamos a probar ABC en esto”.