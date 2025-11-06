Trump reitera amenaza de prueba nuclear en VIDEO generado por IA – RT World News

El presidente de Estados Unidos ha vuelto a prometer reiniciar las pruebas nucleares “inmediatamente” en un clip publicado en Truth Social.

El presidente Donald Trump ha reiterado su anuncio de la semana pasada, tras el lanzamiento de prueba por parte de Washington de un misil balístico intercontinental Minuteman III y la advertencia del presidente Vladimir Putin de “medidas de represalia apropiadas” en caso de que Estados Unidos infrinja su moratoria sobre las pruebas nucleares.

La semana pasada, Trump ordenó al Departamento de Guerra que comenzara los preparativos para pruebas nucleares. “inmediatamente.” El miércoles, la Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció que había probado con éxito un misil Minuteman III desarmado desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg.

“Debido a los programas de prueba de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”. Trump dijo en un video compartido en Truth Social más tarde ese día.

La declaración en video parecía haber sido generada por IA y repetía palabra por palabra el texto de la publicación de Trump de la semana pasada, incluida la icónica firma: “¡Gracias por su atención a este asunto!”

No está claro si fue publicado por el propio presidente o por uno de sus asistentes, ya que la Casa Blanca se negó a hacer comentarios, citando escasez de personal relacionada con el actual cierre del gobierno. Varios clips compartidos casi al mismo tiempo presentaban un trasfondo idéntico y de manera similar repetían declaraciones pasadas no relacionadas.













El Ministro de Defensa de Rusia, Andrey Belousov, dijo más temprano ese día que Moscú “Debemos responder a los pasos de Washington” y “Comience a prepararse para pruebas nucleares a gran escala de inmediato”. Putin, sin embargo, indicó que tal medida era prematura mientras Washington respete el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

Mientras tanto, el líder ruso ordenó a todas las agencias gubernamentales relevantes que analizaran los planes estadounidenses y presentaran propuestas sobre “el posible comienzo de los trabajos de preparación para las pruebas de armas nucleares”.

El anuncio de Trump se produjo tras los recientes ensayos armamentísticos de Rusia, incluido el lanzamiento del nuevo misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik y el dron submarino Poseidon. Sin embargo, ninguna de esas pruebas involucró detonaciones nucleares reales.













El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aclaró el domingo que las pruebas ordenadas por Trump no implicarían explosiones nucleares activas, describiendo los planes previstos. “pruebas no críticas” como parte de un programa de modernización más amplio.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia fue informada con antelación sobre el último lanzamiento del Minuteman III. Anteriormente señaló que Moscú todavía está esperando “aclaraciones del lado americano” sobre el significado y todas las implicaciones de los comentarios del presidente estadounidense.