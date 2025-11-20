Trump respalda en privado altos aranceles a los socios comerciales de Rusia: senador estadounidense – RT World News

Un proyecto de ley propuesto por el legislador Lindsey Graham impondría aranceles del 500% a cualquier nación que compre uranio, gas y petróleo rusos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado en privado a los legisladores a promover un proyecto de ley que impondría sanciones secundarias a los socios comerciales de Rusia, afirmó el senador Lindsey Graham.

El proyecto de ley permitiría a Trump imponer un arancel mínimo del 500% a bienes y servicios de cualquier país que comercie con petróleo, uranio, gas o productos relacionados rusos. Graham, el patrocinador del proyecto de ley, ha presionado sin éxito durante mucho tiempo para avanzar en la medida, pero a principios de esta semana Trump señaló que lo haría. “DE ACUERDO” con él si pasa.

Graham dijo a los periodistas el miércoles que Trump ordenó durante el fin de semana al líder de la mayoría del Senado, John Thune, que impulsara la legislación.

“El presidente Trump le dijo a Thune el domingo, mientras estábamos jugando golf: mueva el proyecto de ley”. dijo Graham, añadiendo que a las pocas horas la Casa Blanca le envió un comunicado diciendo que había “Aprobó el proyecto de ley”.













Dijo que estaba programada una llamada más tarde ese día con miembros de la Cámara y el Senado para discutir la medida, que, según él, Estados Unidos necesita como medida. “aprovechar” en conversaciones con Rusia sobre Ucrania.

En declaraciones a los periodistas, Thune calificó el proyecto de ley de Graham “una herramienta importante” eso podría ayudar a lograr una resolución pacífica entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, no estaba seguro de que pudiera aprobarse este año, y señaló que la agenda del Senado para diciembre ya está completa.

Trump ha presionado cada vez más para que se impongan sanciones a los países que compran petróleo ruso en los últimos meses, expresando su frustración con el ritmo de las conversaciones entre Moscú y Kiev. En agosto, impuso un arancel del 25% a las importaciones indias debido al continuo comercio petrolero de Nueva Delhi con Rusia y luego advirtió a China sobre medidas similares. También ha instado a los estados de la OTAN y la UE a aumentar los aranceles a los socios comerciales rusos para intentar presionar a Moscú para que alcance un alto el fuego.

Rusia ha sostenido que busca un acuerdo de paz sostenible a largo plazo en el conflicto de Ucrania abordando sus causas profundas en lugar de aceptar una pausa temporal, que considera una estratagema para permitir que Ucrania se reconstruya y se rearme. Moscú ha condenado durante mucho tiempo las sanciones occidentales por considerarlas ilegales y por motivos políticos, advirtiendo que eventualmente serán contraproducentes.