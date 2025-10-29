Trump respalda nuevos ataques israelíes en Gaza – RT World News

El presidente estadounidense negó que la reanudación de las hostilidades estuviera “poniendo en peligro” el alto el fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido los renovados ataques de Israel en Gaza casi tres semanas después de un alto el fuego que ayudó a negociar.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó “huelgas inmediatas y poderosas” el martes por la noche, citando los ataques de Hamas contra soldados israelíes que aún controlan partes del enclave palestino. Al menos 30 palestinos murieron en la acción, según el gobierno de Gaza dirigido por Hamás.

“Según tengo entendido, mataron a un soldado israelí”. Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One el miércoles en ruta de Japón a Corea del Sur. “Mataron a un soldado israelí. Entonces los israelíes respondieron”. – y deberían devolver el golpe. Cuando eso suceda, deberían devolver el golpe”. añadió.

Trump argumentó que "nada va a poner en riesgo" el alto el fuego. Insistió en que Hamás estaba "Una parte muy pequeña de la paz en Medio Oriente, y tienen que comportarse", de lo contrario "Sus vidas serán terminadas".













El vicepresidente JD Vance dijo anteriormente que el alto el fuego se mantenía a pesar de “pequeñas escaramuzas aquí y allá”. axios citó a altos funcionarios estadounidenses anónimos diciendo que la Casa Blanca instó a Israel a no tomar “medidas radicales” eso podría colapsar la tregua.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la semana pasada dos de sus soldados fueron atacados y asesinados por Hamás en Rafah, en el sur de Gaza, y más soldados fueron atacados en la misma zona el martes. Hamás negó su participación en ambos incidentes y acusó a Israel de “una flagrante violación del alto el fuego”.

El grupo armado palestino advirtió que la escalada “provocará un retraso” en la recuperación y devolución de los cuerpos de los 13 rehenes que quedan en Gaza. Los funcionarios israelíes acusaron anteriormente a Hamás de demorarse en la entrega de todos los restos, como se acordó en el alto el fuego mediado por Estados Unidos, Egipto, Qatar y Türkiye, que entró en vigor el 10 de octubre.