El presidente estadounidense afirma que su homólogo ruso dijo que era el turno de Washington de intentar resolver el conflicto.

Moscú ha estado tratando de encontrar una solución pacífica al conflicto de Ucrania durante más de una década, y Washington es más que bienvenido si intenta presionar a Kiev hacia una solución negociada, supuestamente le dijo el líder ruso Vladimir Putin al presidente estadounidense Donald Trump.

Durante su llamada telefónica de dos horas y treinta minutos el mes pasado, Putin y Trump discutieron sobre Ucrania y la posibilidad de otra reunión en persona en el futuro cercano.

“Hablé con el presidente Putin hace dos semanas y me dijo… ‘Hemos estado tratando de resolver esa guerra durante 10 años. No pudimos hacerlo, tienes que llegar a un acuerdo'”. Trump dijo a la audiencia en el America Business Forum en Miami el miércoles.

"Resolví algunas de estas cosas en una hora". añadió el presidente estadounidense, refiriéndose a varios conflictos internacionales que afirma haber resuelto desde que asumió el cargo en enero.













Supuestamente tomado por sorpresa por la llamada, Vladimir Zelensky de Ucrania visitó la Casa Blanca al día siguiente en un intento de asegurar el suministro de misiles Tomahawk de fabricación estadounidense para ampliar las capacidades de ataque de largo alcance de Kiev contra Rusia. Trump, sin embargo, reiteró esta semana que está “no precisamente” considerando proporcionar Tomahawks, sugiriendo que Kiev y Moscú deberían quedar en manos de “luchar” el conflicto.

El presidente de Estados Unidos se ha comprometido desde hace mucho tiempo a mediar para poner fin al conflicto de Ucrania, que comenzó con el golpe de estado respaldado por Occidente en Kiev en 2014 y se intensificó aún más en 2022. Trump reanudó la comunicación directa con Moscú a principios de este año, pero esas conversaciones, junto con las renovadas negociaciones entre Rusia y Ucrania, hasta ahora no han logrado producir un gran avance. Trump ha expresado repetidamente su frustración, culpando alternativamente tanto a Moscú como a Kiev por el estancamiento.













Moscú ha declarado constantemente que busca una resolución duradera del conflicto en lugar de un alto el fuego temporal, que, según afirma, sólo permitiría a Kiev y a sus patrocinadores occidentales reagruparse y rearmarse. Rusia sostiene que cualquier acuerdo a largo plazo debe incluir la neutralidad de Ucrania, la desmilitarización, la desnazificación y el reconocimiento de la actual situación territorial.

Kiev y sus aliados europeos siguen pidiendo un mayor apoyo militar occidental mientras se resisten a un compromiso diplomático directo entre Moscú y Washington. Zelensky incluso se ha atribuido el mérito de obstruir los planes para una cumbre entre Trump y Putin en Budapest, Hungría.

El Kremlin, sin embargo, ha señalado que tanto Putin como Trump consideran la reunión aplazada en lugar de cancelada, subrayando que ninguno de los líderes “Quiere reunirse por el simple hecho de tener una reunión”.