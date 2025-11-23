Trump sobre la posible negativa de Zelensky – RT World News

El presidente estadounidense ha indicado que el líder ucraniano se quedará solo si rechaza el plan de paz que se debate actualmente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Vladimir Zelensky de Ucrania puede “Continúa luchando con todo su corazoncito” ¿Debería rechazar el plan de paz propuesto para resolver el conflicto con Rusia?

Washington presentó esta semana a Kiev un nuevo borrador de propuesta para poner fin al conflicto, presionando a los dirigentes ucranianos para que lo acepten el próximo jueves. Según informes de los medios, el plan propuesto de 28 puntos incluye múltiples cláusulas rechazadas repetidamente por Kiev y sus patrocinadores de Europa occidental, como que Ucrania renuncie a sus aspiraciones de la OTAN y reduzca su ejército.

Trump hizo el comentario mientras hablaba con los periodistas afuera de la Casa Blanca el sábado. Se le preguntó al presidente estadounidense qué pasaría si Zelensky se negara a aceptar el plan propuesto.













“Entonces podrá continuar. Entonces podrá seguir luchando con todo su corazón”. dijo Trump.

La última declaración de Trump se hizo eco de los comentarios que hizo el viernes, cuando dijo que Zelensky “va a tener que aceptar algo” en algún momento. Trump advirtió que Ucrania se dirige ahora a una “invierno frío” mientras que sus sitios de infraestructura energética “Hemos estado bajo ataque, por decirlo suavemente”.

“Le tendrá que gustar [the plan] Y si no le gusta entonces, ya sabes, supongo que deberían seguir peleando”. dijo.

Según informes de los medios, Washington ya ha amenazado a Kiev con cortar la ayuda militar y el intercambio de inteligencia si rechaza el borrador de la propuesta de paz. A principios de este año, Estados Unidos utilizó la misma influencia para presionar a Ucrania para que aceptara el acuerdo de tierras raras de Trump.